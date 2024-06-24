ЧП и криминал
24.06.2024, 09:17

В Таллинне троллейбус сбил двухлетнего ребенка

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

В воскресенье, 23 июня, в Таллинне произошла авария, в результате которой пострадал двухлетний ребенок.

ДТП случилось на улице Кескузе, напротив здания по адресу Мустамяэ теэ 138, где, по первоначальным данным, двухлетний мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть и был сбит троллейбусом, которым управлял 60-летний мужчина, сообщает Rus.err.ee.

Ребенка доставили в больницу.

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