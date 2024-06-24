В Таллинне троллейбус сбил двухлетнего ребенка

ДТП случилось на улице Кескузе, напротив здания по адресу Мустамяэ теэ 138, где, по первоначальным данным, двухлетний мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть и был сбит троллейбусом, которым управлял 60-летний мужчина, сообщает Rus.err.ee.

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