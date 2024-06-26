26.06.2024, 17:54
ВИДЕО | Медведь выбежал под колеса автобуса: если охотники его не найдут, он может умереть мучительной смертью(6)
Сегодня утром недалеко от Тарту, в Кяревере, на шоссе прямо перед автобусом выбежал медведь, который на глазах у всех пассажиров сильно ударился о транспортное средство и скрылся в лесу. Несмотря на усилия охотников, раненое животное до сих пор не найдено, а поскольку охота на медведей в настоящее время запрещена, им, скорее всего, не удастся избавить пострадавшее животное от страданий.
Медведя сбил рейсовый автобус на шоссе Таллинн-Тарту сегодня около девяти утра, животное получило сильный удар по голове. Оглушенный медведь убежал в лес, и местные охотники отправились на его поиски.
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