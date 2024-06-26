Звери
26.06.2024, 17:54

ВИДЕО | Медведь выбежал под колеса автобуса: если охотники его не найдут, он может умереть мучительной смертью

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Авария
Авария

Сегодня утром недалеко от Тарту, в Кяревере, на шоссе прямо перед автобусом выбежал медведь, который на глазах у всех пассажиров сильно ударился о транспортное средство и скрылся в лесу. Несмотря на усилия охотников, раненое животное до сих пор не найдено, а поскольку охота на медведей в настоящее время запрещена, им, скорее всего, не удастся избавить пострадавшее животное от страданий.

Медведя сбил рейсовый автобус на шоссе Таллинн-Тарту сегодня около девяти утра, животное получило сильный удар по голове. Оглушенный медведь убежал в лес, и местные охотники отправились на его поиски.

По состоянию на три часа пополудни медведя так и не нашли. „Мертв он или умирает, мы не знаем“, - сказал глава общества охотников Кяревере Андрес Пыхьяла, сообщив, что поиски продолжатся вечером.

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