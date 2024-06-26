ВИДЕО | Медведь выбежал под колеса автобуса: если охотники его не найдут, он может умереть мучительной смертью

Сегодня утром недалеко от Тарту, в Кяревере, на шоссе прямо перед автобусом выбежал медведь, который на глазах у всех пассажиров сильно ударился о транспортное средство и скрылся в лесу. Несмотря на усилия охотников, раненое животное до сих пор не найдено, а поскольку охота на медведей в настоящее время запрещена, им, скорее всего, не удастся избавить пострадавшее животное от страданий.