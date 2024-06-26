ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (854-й день) | Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине. Ему будут учить с детского сада в обязательном порядке

„Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта“, — заявили в Генштабе ВСУ.

Также активные бои шли на купянском направлении, где войска РФ 10 раз пытались оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. На лиманском направлении российские войска 15 раз пытались продвинуться в направлении позиций ВСУ. На северском направлении войска РФ совершили 13 „безуспешных штурмовых действий“, говорится в сводке ВСУ. 11 атак произошло на торецком направлении.

Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 25 июня сообщил, что высокая интенсивность боевых действий сохраняется на покровском направлении, где за сутки произошло 42 боестолкновения. Всего в течение дня, по оценке украинских военных, произошло 123 боевых столкновения.

Минобороны России подтвердило, что между Белоусовым и Остином состоялся телефонный разговор по инициативе американской стороны. В сообщении военного ведомства говорится, что министры обороны „обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины“.

Представитель Пентагона напомнил, что последний раз Остин общался с главой Минобороны России в марте 2023 года — тогда эту должность занимал Сергей Шойгу.

В ходе разговора Остин заявил о важности сохранения каналов коммуникации между военными ведомствами в условиях войны России с Украиной.

Глава Пентагона Ллойд Остин 25 июня провел телефонный разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что посредником в обмене военнопленными выступали Объединенные Арабские Эмираты.

Россия и Украина провели обмен пленными по схеме „90 на 90“

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область

В ходе визита президент Украины представил военным нового командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова.

По словам Зеленского, он провел в Донецкой области совещание по безопасности и поддержке жителей.

„И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта — в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы“, — заявил Зеленский.

Послы НАТО утвердили нидерландского политика Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря альянса, сообщает AFP.

Единственным претендентом на пост генерального секретаря альянса кроме Рютте был президент Румынии Клаус Йоханнис. 20 июня он объявил, что снимает свою кандидатуру. В тот же день все 32 страны, входящие в НАТО, поддержали кандидатуру Рютте на пост генерального секретаря.

На посту генсека НАТО Рютте сменит Йенса Столтенберга, который уйдет с должности 1 октября.

Марк Рютте — премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской Центральной районной больницы.

В результате взрыва пострадали два человека, муж и жена. У мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших госпитализировали. На парковке повреждены пять легковых автомобилей.

69 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больницах, сообщил назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

В больницах Севастополя остаются 47 пациентов, в том числе 12 детей. Среди них людей в тяжелом состоянии. Состояние одного пациента, который был в тяжелом стабильном состоянии, улучшилось, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.