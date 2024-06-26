ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (854-й день) | Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине. Ему будут учить с детского сада в обязательном порядке
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Россия и Украина провели обмен пленными по схеме „90 на 90“
Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщили 25 июня в Минобороны России.
Украина вернула 90 российских военнослужащих, находящихся в плену, Россия — 90 украинских военных.
В сообщении Минобороны РФ говорится, что посредником в обмене военнопленными выступали Объединенные Арабские Эмираты.
Глава Пентагона Ллойд Остин впервые поговорил по телефону с министром обороны РФ Андреем Белоусовым
Глава Пентагона Ллойд Остин 25 июня провел телефонный разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.
В ходе разговора Остин заявил о важности сохранения каналов коммуникации между военными ведомствами в условиях войны России с Украиной.
Представитель Пентагона напомнил, что последний раз Остин общался с главой Минобороны России в марте 2023 года — тогда эту должность занимал Сергей Шойгу.
Минобороны России подтвердило, что между Белоусовым и Остином состоялся телефонный разговор по инициативе американской стороны. В сообщении военного ведомства говорится, что министры обороны „обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины“.
42 боестолкновения
Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 25 июня сообщил, что высокая интенсивность боевых действий сохраняется на покровском направлении, где за сутки произошло 42 боестолкновения. Всего в течение дня, по оценке украинских военных, произошло 123 боевых столкновения.
Также активные бои шли на купянском направлении, где войска РФ 10 раз пытались оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. На лиманском направлении российские войска 15 раз пытались продвинуться в направлении позиций ВСУ. На северском направлении войска РФ совершили 13 „безуспешных штурмовых действий“, говорится в сводке ВСУ. 11 атак произошло на торецком направлении.
„Украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта“, — заявили в Генштабе ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область
В ходе визита президент Украины представил военным нового командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова.
По словам Зеленского, он провел в Донецкой области совещание по безопасности и поддержке жителей.
„И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта — в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы“, — заявил Зеленский.
Послы НАТО утвердили нидерландского политика Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря альянса, сообщает AFP.
Единственным претендентом на пост генерального секретаря альянса кроме Рютте был президент Румынии Клаус Йоханнис. 20 июня он объявил, что снимает свою кандидатуру. В тот же день все 32 страны, входящие в НАТО, поддержали кандидатуру Рютте на пост генерального секретаря.
На посту генсека НАТО Рютте сменит Йенса Столтенберга, который уйдет с должности 1 октября.
Марк Рютте — премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал парковку Грайворонской Центральной районной больницы.
В результате взрыва пострадали два человека, муж и жена. У мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших госпитализировали. На парковке повреждены пять легковых автомобилей.
69 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь остаются в больницах, сообщил назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
В больницах Севастополя остаются 47 пациентов, в том числе 12 детей. Среди них людей в тяжелом состоянии. Состояние одного пациента, который был в тяжелом стабильном состоянии, улучшилось, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
В больницах Москвы остаются 22 человека, в том числе 12 детей. Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов, включая двух детей, как стабильно тяжелое.
Страны ЕС согласовали санкции против Беларуси, чтобы заткнуть „самую большую лазейку“ в ограничительных мерах в отношении России, сообщает агентство Reuters.
Один из дипломатов уточнил, что санкции предусматривают меры в отношении товаров двойного назначения, таких как микросхемы, используемых в бытовой технике, а также передовых технологий и военной продукции.
Из пакета исключили положение, которое позволило бы экспортировать белорусский калий и другие сельскохозяйственные товары через Европу в случае скачка цен. Этого добивались некоторые страны ЕС.
Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине. Ему будут в обязательном порядке учить с детского сада
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о статусе английского языка в стране. Об этом сообщается на сайте Верховной рады, пишет „Интерфакс — Украина“.
Закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Так, английский может использоваться как язык международного общения в ВСУ и Национальной гвардии страны.
Согласно документу, государство должно обеспечить обязательное изучение английского языка, а также способствовать изучению других языков международного общения в учреждениях образования. В частности, закон предусматривает, что детские сады должны обеспечить обязательное изучение английского детьми старшего дошкольного возраста.
Кроме того, документ определяет список должностей, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык. Среди них — некоторые категории чиновников и военнослужащих офицерского состава.
Официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано подтвердил, что страны ЕС нашли решение для юридических проблем по использованию доходов от российских замороженных активов на военную помощь Украине, сообщает „Интерфакс“.
„Найден способ выйти из этой проблемы, чтобы действительно иметь возможность использовать доходы, поступающие от российских авуаров. Это можно будет сделать, решение есть, оно существует, ситуация урегулирована, деньги могут выделяться“, — сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
Стано отметил, что 24 июня об этом говорили на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, он не привел подробности.
Боррель сообщил в Люксембурге, что главы МИД стран ЕС утвердили юридические рамки по использованию в интересах Украины чрезвычайных доходов с замороженных в Евросоюзе активов России и в июле выделят Киеву 1,4 миллиарда евро через Европейский фонд мира. Ожидается, что до конца года Украина получит от ЕС еще один миллиард евро. Деньги направят на ПВО, боеприпасы и поддержку украинской военной промышленности.
Шольц раскритиковал идею мирных переговоров с Путиным
„Путин продолжает полностью концентрироваться на войне и перевооружении. Никто не должен это игнорировать“, — пояснил свою позицию Шольц во время речи в бундестаге.
По мнению канцлера Германии, любой, кто верит, что территориальные уступки со стороны Украины приведут к прочному миру, „видимо, много смотрит Russia Today“.
* Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
**Военный дневник подготовлен по материалам „Медузы“.
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