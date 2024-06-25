ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (853-й день) | После обновления данных в Украине насчитывается 1,1 миллиона пригодных к призыву военнообязанных

Сегодняшнее решение является четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно. Оно четко демонстрирует, что ни одно воинское звание или дверь кабинетов не могут оградить российских преступников от ответственности“.

Каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет совершено. И мы надеемся увидеть их за решеткой.

„Оба обвиняются в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры в Украине. Эти варварские ракетные и дроновые удары продолжаются, убивая людей и нанося ущерб по всей Украине.

Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест бывшего министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

„Ни одно воинское звание или дверь кабинетов не могут оградить российских преступников от ответственности“. Зеленский — об ордерах МУС на Шойгу и Герасимова

Телеграм-каналы публикуют видео с пляжа в Учкуевке в Севастополе, обстрелянного украинскими ракетами ATACMS, и из кафе, куда побежали местные жители после взрывов на берегу.

Шар был запущен в российское воздушное пространство с территории Украины, уточнили в ведомстве.

Накануне в СМИ появилось видео, как утверждается, пьяного Борзова, который натравил сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата в Украине) на компанию молодых людей на заправке — и им раздали повестки, пишет „Политика страны“.

Причины, по которым с Филипповского сняли санкции, официально не уточняются. РИА Новости со ссылкой на источник пишет , что он больше не работает в „Алросе“.

Алексей Филипповский попал под ограничения в феврале 2024 года в преддверии второй годовщины вторжения.

По данным пограничников, перевозчики собирали своих „клиентов“ в телеграм-каналах. Цена перехода границы составляла от пяти тысяч до 18,5 тысячи долларов на одного человека. В государственном бюро расследований Украины (ДБР) добавили , что в состав группы, занимавшейся перевозками, входил представитель правоохранительных органов, который консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе.

В селе Обжилы Подольского района Одесской области остановили четыре микроавтобуса, которые пытались доставить на границу 47 мужчин призывного возраста из семи областей, сообщили в пограничной службе.

Город под названием Черемушкин (его настоящее название изменено, но населенный пункт реален) исследователи описывают так: „Если представить себе человека, заснувшего в Черемушкине вечером 23 февраля 2022 года, а затем проснувшегося осенью 2023-го, догадаться об идущей более полутора лет войне ему будет непросто. Обойдя город вдоль и поперек, за несколько недель наша исследовательница лишь несколько раз встретила символику, напоминающую о военном конфликте. В городе нет рекламы службы по контракту и какой-либо символики на дверях госучреждений“.

Исследователи Лаборатории публичной социологии (PS Lab) отправились в три российских региона, где провели месяц в режиме включенного наблюдения, не афишируя предмет своего изучения. Проект Re:Russia адаптировал и опубликовал одну из глав этого исследования — о жителях небольшого городка в Свердловской области.

Количественные распределения дают лишь ограниченный ответ: есть группа убежденных сторонников войны, есть группа убежденных противников — и большая „серая зона“ между ними.

В Совбезе (который сейчас возглавляет Шойгу) заявили , что решение МУС о выдаче ордеров на арест бывшего министра обороны и главы Генштаба ничтожно и „принято в рамках гибридной войны Запада против РФ“.

По данным ДБР, границу должны были пересечь около 100 человек, но еще 53 не успели добраться до „точки сбора“. На задержанных составили протоколы по административной статье о незаконном пересечении границы, их дела направлены в суд.

Дания выделила 150 миллионов крон на поддержку вступления Украины и Молдовы в Евросоюз

150 миллионов датских крон (около 20 миллионов евро) будут выделены к 2030 году и призваны помочь Украине и Молдове создать административные структуры и законодательство, необходимые для приближения к членству в ЕС, сообщает МИД Дании.

„Я рад, что теперь мы можем начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Мы всегда говорили, что расширение ЕС — это не снижение планки приема, а помощь странам-кандидатам в ее преодолении, и именно в этом мы сейчас помогаем Украине и Молдове“, — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

СК обвинил ВСУ в причастности к крушению Ил-76, перевозившего украинских военнопленных (и утверждает, что реконструировал катастрофу)

Следственный комитет собрал доказательства того, что российский Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит с участием ВСУ, заявила представительница ведомства Светлана Петренко.

По словам Петренко, руководство Главного управления разведки и ВСУ „достоверно знало“ о перевозке 65 военнопленных, отдавая приказ об уничтожении самолета. Данные бортового самописца подтвердили, что самолет был исправен, все его системы работали в штатном режиме.

Петренко утверждает, что на месте крушения нашли фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой американских ракет системы Patriot. Поражающий элемент ракеты, по ее словам, был и в теле одного из погибших.

Реконструкция крушения в версии Следственного комитета выглядит так: первая ракета поразила самолет на высоте около четырех тысяч метров. Подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Вторая ракета не достигла цели и самоликвидировалась.