ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (853-й день) | После обновления данных в Украине насчитывается 1,1 миллиона пригодных к призыву военнообязанных
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Великобритания вывела из-под санкций замгендиректора „Алросы“
Алексей Филипповский попал под ограничения в феврале 2024 года в преддверии второй годовщины вторжения.
Причины, по которым с Филипповского сняли санкции, официально не уточняются. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что он больше не работает в „Алросе“.
Кабинет министров Украины уволил главу Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова, сообщил представитель Верховной рады Тарас Мельничук.
Накануне в СМИ появилось видео, как утверждается, пьяного Борзова, который натравил сотрудников территориального центра комплектования (аналог военкомата в Украине) на компанию молодых людей на заправке — и им раздали повестки, пишет „Политика страны“.
Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз официально стартовали.
Минобороны России отчиталось о сбитом над Ростовской областью „малоразмерном воздушном шаре“.
Шар был запущен в российское воздушное пространство с территории Украины, уточнили в ведомстве.
Телеграм-каналы публикуют видео с пляжа в Учкуевке в Севастополе, обстрелянного украинскими ракетами ATACMS, и из кафе, куда побежали местные жители после взрывов на берегу.
„Ни одно воинское звание или дверь кабинетов не могут оградить российских преступников от ответственности“. Зеленский — об ордерах МУС на Шойгу и Герасимова
Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест бывшего министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
„Оба обвиняются в совершении ужасных преступлений против гражданских лиц в Украине во время безрассудных бомбардировок Россией критической гражданской инфраструктуры в Украине. Эти варварские ракетные и дроновые удары продолжаются, убивая людей и нанося ущерб по всей Украине.
Каждый преступник, причастный к планированию и выполнению этих ударов, должен знать, что правосудие будет совершено. И мы надеемся увидеть их за решеткой.
Сегодняшнее решение является четким свидетельством того, что правосудие за российские преступления против украинцев неизбежно. Оно четко демонстрирует, что ни одно воинское звание или дверь кабинетов не могут оградить российских преступников от ответственности“.
В Совбезе (который сейчас возглавляет Шойгу) заявили, что решение МУС о выдаче ордеров на арест бывшего министра обороны и главы Генштаба ничтожно и „принято в рамках гибридной войны Запада против РФ“.
С начала полномасштабной войны социологов волнует вопрос, насколько россияне поддерживают развязанный Владимиром Путиным конфликт
Количественные распределения дают лишь ограниченный ответ: есть группа убежденных сторонников войны, есть группа убежденных противников — и большая „серая зона“ между ними.
Исследователи Лаборатории публичной социологии (PS Lab) отправились в три российских региона, где провели месяц в режиме включенного наблюдения, не афишируя предмет своего изучения. Проект Re:Russia адаптировал и опубликовал одну из глав этого исследования — о жителях небольшого городка в Свердловской области.
Город под названием Черемушкин (его настоящее название изменено, но населенный пункт реален) исследователи описывают так: „Если представить себе человека, заснувшего в Черемушкине вечером 23 февраля 2022 года, а затем проснувшегося осенью 2023-го, догадаться об идущей более полутора лет войне ему будет непросто. Обойдя город вдоль и поперек, за несколько недель наша исследовательница лишь несколько раз встретила символику, напоминающую о военном конфликте. В городе нет рекламы службы по контракту и какой-либо символики на дверях госучреждений“.
В Одесской области пограничники задержали рекордное число пытавшихся незаконно пересечь границу мужчин призывного возраста
В селе Обжилы Подольского района Одесской области остановили четыре микроавтобуса, которые пытались доставить на границу 47 мужчин призывного возраста из семи областей, сообщили в пограничной службе.
По данным пограничников, перевозчики собирали своих „клиентов“ в телеграм-каналах. Цена перехода границы составляла от пяти тысяч до 18,5 тысячи долларов на одного человека. В государственном бюро расследований Украины (ДБР) добавили, что в состав группы, занимавшейся перевозками, входил представитель правоохранительных органов, который консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе.
По данным ДБР, границу должны были пересечь около 100 человек, но еще 53 не успели добраться до „точки сбора“. На задержанных составили протоколы по административной статье о незаконном пересечении границы, их дела направлены в суд.
Дания выделила 150 миллионов крон на поддержку вступления Украины и Молдовы в Евросоюз
150 миллионов датских крон (около 20 миллионов евро) будут выделены к 2030 году и призваны помочь Украине и Молдове создать административные структуры и законодательство, необходимые для приближения к членству в ЕС, сообщает МИД Дании.
„Я рад, что теперь мы можем начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Мы всегда говорили, что расширение ЕС — это не снижение планки приема, а помощь странам-кандидатам в ее преодолении, и именно в этом мы сейчас помогаем Украине и Молдове“, — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
СК обвинил ВСУ в причастности к крушению Ил-76, перевозившего украинских военнопленных (и утверждает, что реконструировал катастрофу)
Следственный комитет собрал доказательства того, что российский Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, был сбит с участием ВСУ, заявила представительница ведомства Светлана Петренко.
По словам Петренко, руководство Главного управления разведки и ВСУ „достоверно знало“ о перевозке 65 военнопленных, отдавая приказ об уничтожении самолета. Данные бортового самописца подтвердили, что самолет был исправен, все его системы работали в штатном режиме.
Петренко утверждает, что на месте крушения нашли фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой американских ракет системы Patriot. Поражающий элемент ракеты, по ее словам, был и в теле одного из погибших.
Реконструкция крушения в версии Следственного комитета выглядит так: первая ракета поразила самолет на высоте около четырех тысяч метров. Подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета. Вторая ракета не достигла цели и самоликвидировалась.
Ракеты были запущены одним комплексом с территории Харьковской области и зафиксированы средствами объективного контроля радиолокационной разведки, утверждают в СК.
Крушение Ил-76 произошло 24 января 2024 года. По данным Минобороны России, самолет перевозил украинских военнопленных, предназначенных для обмена. Украинская сторона утверждает, что „не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства“ в районе Белгорода и не может достоверно сказать, кто находился на борту. В феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию „Бабель“ заявил, что на борту Ил-76 не было украинских военнопленных.
Первая партия боеприпасов, закупленная в рамках чешской инициативы, прибыла в Украину, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
„Мы делаем все возможное“, — написал он.
Чехия выступила с инициативой закупки боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза после того, как выяснилось, что ЕС не сможет поставить обещанный Киеву миллион снарядов к началу весны 2024 года. В конце мая министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала европейских союзников внести финансовый вклад в инициативу по боеприпасам, сказав, что пока свои обязательства выполнили только четыре страны из 18.
В московские больницы поступили 22 человека, пострадавших при атаке на пляже Севастополя, сообщил российский губернатор Михаил Развожаев.
Среди пострадавших 12 детей и 10 взрослых. Состояние девяти пациентов врачи оценивают как стабильно тяжелое, а двоих детей — как крайне тяжелое.
После обновления данных в Украине насчитывается 1,1 миллиона пригодных к призыву военнообязанных
Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Армия TV. По его словам, 1,1 миллиона украинцев из тех, кто с 18 мая обновил свои военно-учетные данные, могут быть мобилизованы в ряды сил обороны.
Financial Times: Евросоюз нашел лазейку в законодательстве, чтобы обойти вето Венгрии на помощь Украине
В Евросоюзе нашли обходной путь, чтобы преодолеть вето Венгрии на военную помощь Украине за счет прибыли от российских замороженных активов, пишет Financial Times.
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, поскольку Венгрия не воздержалась от присоединения к предыдущему соглашению об изъятии прибыли от российских активов, она „не должна быть частью“ нынешнего решения об использовании этих денег.
Обход Будапешта таким путем может также устранить препятствие в передаче Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который будет гаситься тоже за счет доходов от российских активов. Однако, как пишет FT, ссылаясь на чиновников, некоторые страны обеспокоены правовой основой, используемой для этой лазейки. Они опасаются, что такой путь создаст потенциальный прецедент для других вопросов, где понадобится обходить вето.
При этом Венгрия, как отмечает FT, все еще может заблокировать санкции Евросоюза, в соответствии с которыми заморозка российских активов продлевается каждые полгода — это решение должны единогласно одобрять все 27 стран ЕС.
Накануне Боррель объявил, что страны Евросоюза окончательно согласовали транш в 1,4 миллиарда евро прибыли от замороженных активов российского Центробанка, который Украина получит в июле. Перевод этих средств Киеву блокировала Венгрия. Из-за позиции Будапешта министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать семь правовых актов, необходимых для разблокирования еще шести миллиардов евро из средств Европейского фонда мира, которые тоже предполагалось пустить на военную помощь Украине.
Российские войска ударили по Харькову, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, Харьков был атакован корректируемыми авиабомбами.
По словам мэра города Игоря Терехова, удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
* Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
**Военный дневник подготовлен по материалам „Медузы“.
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