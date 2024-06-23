ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (851-й день) | Обстрел Севастополя и новые российские удары по Харькову

41 пострадавший, в том числе трое детей, находится в больнице после вчерашнего удара по Харькову. Об этом утром 23 июня сообщил глава региона Олег Синегубов. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали.

Синегубов подчеркнул, что это не окончательные данные, так как люди продолжают обращаться за медицинской помощью.

Всего в результате российского удара пострадали 52 человека. Синегубов сообщил о двух погибших — ранее сообщалось, что погибли три человека. О двух погибших также сообщает МВД Украины.

Ракетный удар по Киевской области: два человека пострадали

Глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что регион подвергся российскому ракетному удару. Пострадали два человека, им оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В результате падения обломков ракет в одном из населенных пунктов были повреждены шесть многоэтажных и 20 частных домов, а также АЗС, аптеки, административные здания и три автомобиля.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью Россия атаковала Украину тремя ракетами „Калибр“, запущенными из акватории Азовского моря. Две из них удалось сбить над Киевской областью.

Власти Брянской и Смоленской областей заявили об атаке дронов. Минобороны РФ заявило о более 30 сбитых беспилотниках над четырьмя регионами

На Брянской областью в ночь на 23 июня были сбиты 30 „беспилотников самолетного типа“, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

„Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области. Но благодаря нашим доблестным защитникам из подразделений ПВО Министерства обороны РФ все воздушные цели перехвачены и уничтожены“, — написал Богомаз. По его словам, 12 дронов были уничтожены в первый час атаки. Пострадавших и разрушений, написал Богомаз, нет.

Из-за аварии на коксохимическом заводе Кривой Рог заволокло едким дымом, пишет УНИАН.