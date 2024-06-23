ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (851-й день) | Обстрел Севастополя и новые российские удары по Харькову
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
41 пострадавший, в том числе трое детей, находится в больнице после вчерашнего удара по Харькову. Об этом утром 23 июня сообщил глава региона Олег Синегубов. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, их прооперировали.
Синегубов подчеркнул, что это не окончательные данные, так как люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
Всего в результате российского удара пострадали 52 человека. Синегубов сообщил о двух погибших — ранее сообщалось, что погибли три человека. О двух погибших также сообщает МВД Украины.
Ракетный удар по Киевской области: два человека пострадали
Глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко сообщил, что регион подвергся российскому ракетному удару. Пострадали два человека, им оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
В результате падения обломков ракет в одном из населенных пунктов были повреждены шесть многоэтажных и 20 частных домов, а также АЗС, аптеки, административные здания и три автомобиля.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью Россия атаковала Украину тремя ракетами „Калибр“, запущенными из акватории Азовского моря. Две из них удалось сбить над Киевской областью.
Власти Брянской и Смоленской областей заявили об атаке дронов. Минобороны РФ заявило о более 30 сбитых беспилотниках над четырьмя регионами
На Брянской областью в ночь на 23 июня были сбиты 30 „беспилотников самолетного типа“, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
„Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области. Но благодаря нашим доблестным защитникам из подразделений ПВО Министерства обороны РФ все воздушные цели перехвачены и уничтожены“, — написал Богомаз. По его словам, 12 дронов были уничтожены в первый час атаки. Пострадавших и разрушений, написал Богомаз, нет.
Из-за аварии на коксохимическом заводе Кривой Рог заволокло едким дымом, пишет УНИАН.
Авария произошла из-за экстренного отключения завода от внешней энергосистемы. Чтобы сохранить оборудование, сотрудникам пришлось „прибегнуть к ряду кризисных технологических действий“. Жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна.
Три дрона-камикадзе атаковали город Грайворон Белгородской области. Погиб человек, трое ранены
По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, один из дронов атаковал парковку возле многоэтажного дома. Пострадавший от взрыва мужчина умер до приезда „скорой помощи“.
Два мирных жителя пострадали в результате удара по центру города. Их доставили в больницу, один из них находится в реанимации с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой.
Также пострадала женщина, находившаяся на балконе многоэтажного дома. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Минобороны РФ: Севастополь был атакован ракетами ATACMS
Как следует из заявления Минобороны, ВСУ выпустили пять ракет ATACMS. Четыре из них ПВО сбили, а еще одна „в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета“ и взорвалась над территорией города.
124 человека пострадали в результате ракетного обстрела аннексированного Севастополя, сообщает РИА Новости по ссылкой на Минздрав РФ. Среди пострадавших в Севастополе — 27 детей, из них пять в тяжелом состоянии.
Baza утвеждает, что число пострадавших в результате удара по Севастополю выросло до 152 человек. Официально об этом пока не сообщалось.
Один погибший и восемь пострадавших в результате удара по Харькову, — мэр Игорь Терехов.
По словам Терехова, в одном районе города КАБ упал на частный сектор, там пострадали пять человек. Глава областной администрации Олег Синегубов добавляет, что в результате удара загорелись гараж и хозяйственная постройка.
Терехов пишет, что еще три человека пострадали в другом районе города — там удар пришелся по детскому учебному учреждению.
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