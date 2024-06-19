ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (847-й день) | Глава офиса Зеленского допустил приглашение России на следующий саммит по Украине

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 19 июня российские войска атаковали Украину 21 беспилотником типа „Шахед“, 19 дронов были сбиты.

Дроны уничтожены в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что продвижение российской армии на севере Харьковской области замедлилось благодаря разрешению партнеров Киева использовать западное оружие для ударов по приграничным российским территориям.

По его словам, на ситуацию повлияло уничтожение силами ВСУ российских позиций и пусковых установок близи границы.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Новый договор приходит на смену аналогичным документам, подписанным в 1961, 2000 и 2001 годах.

Ранее Путин назвал договор „фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу“.

Путин заявил, что подписанный Москвой и Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что соглашение о партнерстве, подписанное Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, отменяет все ограничения, наложенные на Пхеньян международным сообществом.

„Подписание „стратегического военного партнерства“... является односторонним и самым наглым аннулированием всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР“, — написал Михаил Подоляк в соцсети X.

Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву в перечень террористов и экстремистов.