ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (847-й день) | Глава офиса Зеленского допустил приглашение России на следующий саммит по Украине
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 19 июня российские войска атаковали Украину 21 беспилотником типа „Шахед“, 19 дронов были сбиты.
Дроны уничтожены в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что продвижение российской армии на севере Харьковской области замедлилось благодаря разрешению партнеров Киева использовать западное оружие для ударов по приграничным российским территориям.
По его словам, на ситуацию повлияло уничтожение силами ВСУ российских позиций и пусковых установок близи границы.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Новый договор приходит на смену аналогичным документам, подписанным в 1961, 2000 и 2001 годах.
Ранее Путин назвал договор „фундаментальным документом, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу“.
Путин заявил, что подписанный Москвой и Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что соглашение о партнерстве, подписанное Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, отменяет все ограничения, наложенные на Пхеньян международным сообществом.
„Подписание „стратегического военного партнерства“... является односторонним и самым наглым аннулированием всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР“, — написал Михаил Подоляк в соцсети X.
Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву в перечень террористов и экстремистов.
17 июня стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об „оправдании терроризма“. Телеграм-канал Astra писал, что поводом для проверки и возбуждения дела стало интервью Лазаревой, в котором она говорила об атаках беспилотников на российские города. „Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь“, — заявляла Лазарева в интервью ютьюб-каналу „И грянул грэм“.
Брифинг Минобороны России. Главное
Подразделения группировки войск „Север“ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области;
Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской области;
Подразделения „Южной“ группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Катериновка и Карловка Донецкой области;
ВС РФ улучшили положение и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Уманское, Воздвиженка, Камышевка, Торецк Донецкой области;
Средства ПВО за сутки сбили 43 украинских беспилотника, десять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиационные бомбы Hammer.
Глава офиса Зеленского допустил приглашение России на следующий саммит по Украине
Глава офиса Владимир Зеленского Андрея Ермак заявил, что Украина может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами, целью которой будет выработка формулы будущих мирных переговоров. Об этом сообщает Bloomberg.
„Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России“, — сказал Ермак.
По его мнению, второй саммит мира будет более представительным. Киев надеется согласовать на нем ряд решений, направленных на прекращение войны. Ермак отметил, что руководство Украины „реалистично“ смотрит на вещи и открыто для участия других стран, а также стремится объединить „ответственные страны“ на основе предложенной Зеленским формулы мира, которая требует полного вывода российских войск с украинской территории.
Сегодня днем Харьков вновь попал под российский обстрел. „Оккупанты тремя КАБами нанесли удар в Шевченковском районе Харькова. Два попадания в землю на территории детского лагеря и одно возле жилого дома, есть повреждения. Информация о пострадавших не поступала“, — написал в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Мэр Харькова Терехов сообщил, что пострадала женщина, ей оказывается медицинская помощь.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала правоохранительные органы принять меры для защиты россиян от бывших заключенных, которые возвращаются с войны и совершают новые преступления.
Так депутат прокомментировала в своем телеграм-канале убийство ребенка в Кемеровской области, по подозрению в котором был задержан ранее судимый участник войны.
По словам депутата, вернувшиеся с войны бывшие заключенные представляют опасность для общества. „Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество“, — пояснила Останина.
Сводка Генштаба ВСУ на 19:00 (за 19 июня)
По всей линии произошло 95 боевых столкновений.
На харьковском направлении ВСУ отразили четыре атаки противника в районе Волчанска и Липцев.
На купянском направлении украинские военные отразили 10 атак россиян возле Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. Еще два боя продолжаются.
Еще 10 атак противника ВСУ отбили на лиманском направлении, в районах Тернов, Макеевки и Грековки. Один бой продолжается.
На северском направлении войска РФ атаковали шесть раз вблизи Верхнекаменского и Раздолевки. Две атаки ВСУ отбили, еще четыре — продолжаются. Ситуация напряженная.
На краматорском направлении российские военные атаковали 17 раз в районах Ивановского, Нового, Калиновки, Северного, Андреевки и Богдановки. ВСУ отбили 13 атак, еще четыре боя продолжаются.
На покровском направлении ВСУ отбили 30 атак противника, еще шесть боев продолжаются.
10 боевых столкновений произошло на кураховском направлении. ВСУ отразили шесть атак противника, еще четыре — продолжаются.
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