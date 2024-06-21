ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (849-й день) | США разрешили Украине наносить удары американским оружием по всей линии границы с РФ

Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Погиб один человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что под атаку дронов попали объекты гражданской инфраструктуры региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом, а в Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания.

По словам Кондратьева, среди работников есть пострадавшие. В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников котельной, позже добавил он.

В оперативном штабе Краснодарского крае сообщили, что под атаку беспилотников попали Темрюкский, Ейский и Северский районы. Повреждения получило здание автовокзала „Южный“. По данным штаба, пострадало четыре человека. Два человека ранены на территории Ильинского НПЗ, где после атаки беспилотников начался пожар.

Пентагон: Украина может использовать американское оружие для ударов по приграничным территориям РФ не только на харьковском направлении

Украина может использовать американское оружие для ударов по любым российским силам, атакующим украинскую сторону через границу, а не только Харьковскую область. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

Эту информацию подтвердил представитель Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер, пишет Reuters.

„Способность открывать ответный огонь — вот на что направлена эта политика. Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США“, — сказал он.

Райдер назвал такие действия самообороной, на которую Украина имеет право.

Reuters напоминает, что похожий комментарий сделал в интервью PBS советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.