ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (849-й день) | США разрешили Украине наносить удары американским оружием по всей линии границы с РФ
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Погиб один человек
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что под атаку дронов попали объекты гражданской инфраструктуры региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом, а в Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания.
По словам Кондратьева, среди работников есть пострадавшие. В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников котельной, позже добавил он.
В оперативном штабе Краснодарского крае сообщили, что под атаку беспилотников попали Темрюкский, Ейский и Северский районы. Повреждения получило здание автовокзала „Южный“. По данным штаба, пострадало четыре человека. Два человека ранены на территории Ильинского НПЗ, где после атаки беспилотников начался пожар.
Пентагон: Украина может использовать американское оружие для ударов по приграничным территориям РФ не только на харьковском направлении
Украина может использовать американское оружие для ударов по любым российским силам, атакующим украинскую сторону через границу, а не только Харьковскую область. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.
Эту информацию подтвердил представитель Пентагона, генерал-майор Патрик Райдер, пишет Reuters.
„Способность открывать ответный огонь — вот на что направлена эта политика. Когда мы видим, что российские войска ведут огонь через границу, Украина может открыть ответный огонь по этим наземным силам, используя боеприпасы, предоставленные США“, — сказал он.
Райдер назвал такие действия самообороной, на которую Украина имеет право.
Reuters напоминает, что похожий комментарий сделал в интервью PBS советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
„Речь идет не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые наносят удары по ней из-за границы“, — сказал он.
В Скандинавии появится транспортный коридор для быстрой переброски войск НАТО к границам России
Об этом договорились Норвегия, а также недавно вступившие в альянс Швеция и Финляндия, сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.
Коридор позволит быстро перебрасывать войска из норвежских портов на российско-финскую границу.
„Тот факт, что Норвегия, Швеция и Финляндия теперь входят в НАТО, полезен для безопасности Норвегии, северных стран и их союзников. <…> Раньше мы думали об оси Север — Юг, теперь больше думаем об оси Запад — Восток“, — сказал Стере.
Сводка Минобороны России. Главное
За неделю российские военные нанесли 14 групповых ударов. Поражена инфраструктура военных аэродромов ВСУ и пункты дислокации наемников.
Прошедшей ночью в районе Крымского полуострова были уничтожены шесть безэкипажных украинских катеров.
В течение недели в плен сдались 37 украинских военных.
ПВО России за неделю перехватили ракету „Нептун-МД“, восемь авиабомб Hammer, 55 снарядов РСЗО HIMARS и 397 беспилотников ВСУ.
За неделю потери ВСУ составили до 4290 военных в зоне действий Южной группировки ВС РФ, до 3330 военных в зоне действий группировки „Запад“, до 610 военных в зоне ответственности группировки „Днепр“, до 2 530 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки „Центр“.
В сенат США внесли законопроект о признании России спонсором терроризма
Основанием для этого стал подписанный договор России с КНДР о стратегическом партнерстве. Один из авторов документа, республиканец Линдси Грэм заявил, что в дополнение к преступлениям, которые Россия совершила в Украине и других странах мира, визит Путина в Северную Корею является новым вызовом и сейчас настал „именно тот момент“ для принятия законопроекта.
Сенат США еще летом 2022 года принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию страной — спонсором терроризма, также к этому неоднократно призывала Украина. Тем не менее, до сих пор Белый дом выступал против этого шага.
Два человека пострадали при обстреле Кривого Рога
Войска РФ днем 21 июня нанесли ракетный удар по продовольственному складу в Кривом Роге, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
Пожар, возникший на месте удара, уже потушили. Пострадавшие получили помощь на месте.
В течение дня российские военные 15 раз атаковали Никопольский район, применив беспилотники и артиллерию. Под обстрелы попали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.
Ранения получила 71-летняя мирная жительница. Под удары попала инфраструктура, в том числе жилая. Повреждены 12 частных домов, 12 хозяйственных построек, гараж, легковые автомобили, два газопровода и линии электропередачи.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное о ситуации на фронте к 19:00 21 июня
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 99.
На купянском направлении бои идут в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовка, Песчаное, Синьковка и Берестово. Всего с начала суток на этом направлении войска РФ атаковали 13 раз, пять боев продолжаются.
На лиманском направлении войска РФ атакуют в районах Грековки, Невского, Серебрянского леса и Новосадового. Всего с начала суток на этом направлении произошло 10 боев.
На покровском направлении произошла треть всех боестолкновений на фронте. Войска РФ атаковали 31 раз, бои продолжаются в районах Воздвиженки, Новоалександровки и Сокола.
На торецком направлении продолжается три из пяти боев. На кураховском направлении продолжается два боя в районе Красногоровки. На новопавловском направлении ведутся бои в районах Водяного и Старомайорска.
На приднепровском направлении войска РФ три раза в течение дня атаковали возле Крынок. Идет бой. ВСУ удерживают занятые позиции.
По материалам Медузы.
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