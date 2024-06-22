ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (850-й день) | Россия нанесла удар по жилому дому в Харькове: трое погибших и более 50 пострадавших

Ограничения США на использование Киевом американского оружия не позволяют наносить удары по ключевым российским аэродромам

США ограничили радиус применения американского оружия, которым Украина может бить по территории России, 100 километрами от российско-украинской границы, пишет The Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников.

По словам источников, это ограничение не позволяет Киеву наносить удары по ключевым аэродромам, с которых взлетают российскими самолеты, несущие управляемые авиабомбы.

Европол: в Испании арестованы преступники, которые принуждали украинских беженок к проституции

Задержаны гражданин Испании, два гражданина РФ и два — Украины. Согласно пресс-релизу, подозреваемые через соцсети заманивали женщин в Испанию, обещая им легальную работу в туризме и индустрии развлечений. Оказавшись в Испании, женщины получали разрешение на проживание по механизму „временной защиты“, который действует в этой стране для для людей из Украины, спасающихся от войны.

Преступники принуждали женщин к проституции в клубе в городе Эль-Эхидо в Андалусии; жили пострадавшие в трех домах, в изоляции от общества, сказано в пресс-релизе. Полиция идентифицировала 14 пострадавших женщин. Большинство из них — гражданки Украины; есть также гражданки Беларуси.

В Харькове в результате удара по жилому дому есть погибшие и раненые

Российские войска днем 22 июня нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами, сообщили местные власти. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате удара повреждена гражданская инфраструктура: жилой дом, остановки общественного транспорта, магазины.

По последним данным, погибли три человека, пострадали 52. Синегубов сообщил, что 16 человек госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии. Двое пострадавших — дети. Позже Харьковская областная прокуратура уточнила, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.