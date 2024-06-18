ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (846-й день) | Столтенберг: визит Путина в Пхеньян — вызов для глобальной безопасности

Столтенберг: Запад не оставит без последствий помощь Китая России

Как отмечает агентство, после отзыва подписи Руандой число отказавшихся поддержать итоговый документ государств увеличилось до 16. Ранее свои подписи отозвали Иран и Иордания. С чем было связано это решение, не уточняется.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обновленный список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.

Руанда отозвала свою подпись под итоговой декларацией саммита по Украине

В общей сложности были атакованы 77 населенных пунктов и 95 объектов инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.

Помимо этого, российские войска обстреляли Никополь и Марганецкую общину из артиллерии, добавил Лысак. В результате этих ударов были повреждены шесть частных домов, пятиэтажный дом и линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки были повреждены три частных дома и два автомобиля. Также на территории региона начался пожар, который оперативно потушили.

По его данным, все дроны были сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

Российские войска в ночь 18 июня выпустили по Украине десять ударных беспилотников типа „Шахед 131/136“

По данным МЧС, огонь охватил 3200 кубических метров. К 7 утра, спустя четыре часа после первого сообщения Голубева, в тушении огня были задействованы более 200 пожарных и 39 единиц техники.

Он уточнил, что пострадавших в результате атаки беспилотников не было. Рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для жителей нет, добавил губернатор.

Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил Китаю „последствиями“ за значительную технологическую помощь России в войне против Украины, сообщает „Радио Свобода“.

По словам Столтенберга, за последние два года 90% микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолетов, Россия получила от Китая. Кроме того, Пекин сотрудничает с Москвой в развитии спутниковых технологий, добавил Столтенберг.

Китай призвал НАТО перестать перекладывать на него вину за войну в Украине

Соответствующее заявление сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, обвинившего Пекин в разжигании войны в Украине.

„Мы советуем НАТО прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса“, — цитирует The Guardian слова представителя МИД КНР.

Он также добавил, что альянсу „следует заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай“.

Путин в статье для северокорейской газеты поблагодарил КНДР за „за твердую поддержку“ российского вторжения в Украину

Перед визитом Владимира Путина в Пхеньян в северокорейской газете „Нодон синмун“ была опубликована статья за подписью президента РФ „Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года“.

В статье, размещенной, в частности, на сайте Кремля, Путин пишет, что „отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициям“.

Владимир Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей

Президент России Владимир Путин одобрил подготовленный министерством иностранных дел проект договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, сообщает РБК со ссылкой на распоряжение президента.