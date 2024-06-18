ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (846-й день) | Столтенберг: визит Путина в Пхеньян — вызов для глобальной безопасности
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами
Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Он уточнил, что пострадавших в результате атаки беспилотников не было. Рисков распространения пожара на другие объекты и угроз для жителей нет, добавил губернатор.
По данным МЧС, огонь охватил 3200 кубических метров. К 7 утра, спустя четыре часа после первого сообщения Голубева, в тушении огня были задействованы более 200 пожарных и 39 единиц техники.
Российские войска в ночь 18 июня выпустили по Украине десять ударных беспилотников типа „Шахед 131/136“
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.
По его данным, все дроны были сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях.
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак уточнил, что в результате атаки были повреждены три частных дома и два автомобиля. Также на территории региона начался пожар, который оперативно потушили.
Помимо этого, российские войска обстреляли Никополь и Марганецкую общину из артиллерии, добавил Лысак. В результате этих ударов были повреждены шесть частных домов, пятиэтажный дом и линии электропередачи. Обошлось без пострадавших.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
В общей сложности были атакованы 77 населенных пунктов и 95 объектов инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Руанда отозвала свою подпись под итоговой декларацией саммита по Украине
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обновленный список подписантов, который опубликовал сайт МИД Швейцарии.
Как отмечает агентство, после отзыва подписи Руандой число отказавшихся поддержать итоговый документ государств увеличилось до 16. Ранее свои подписи отозвали Иран и Иордания. С чем было связано это решение, не уточняется.
Столтенберг: Запад не оставит без последствий помощь Китая России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил Китаю „последствиями“ за значительную технологическую помощь России в войне против Украины, сообщает „Радио Свобода“.
По словам Столтенберга, за последние два года 90% микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолетов, Россия получила от Китая. Кроме того, Пекин сотрудничает с Москвой в развитии спутниковых технологий, добавил Столтенберг.
Китай призвал НАТО перестать перекладывать на него вину за войну в Украине
Соответствующее заявление сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, обвинившего Пекин в разжигании войны в Украине.
„Мы советуем НАТО прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практическое для политического урегулирования кризиса“, — цитирует The Guardian слова представителя МИД КНР.
Он также добавил, что альянсу „следует заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай“.
Путин в статье для северокорейской газеты поблагодарил КНДР за „за твердую поддержку“ российского вторжения в Украину
Перед визитом Владимира Путина в Пхеньян в северокорейской газете „Нодон синмун“ была опубликована статья за подписью президента РФ „Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года“.
В статье, размещенной, в частности, на сайте Кремля, Путин пишет, что „отношения дружбы и добрососедства между Россией и КНДР, основанные на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, насчитывают более семи десятков лет и богаты славными историческими традициям“.
Владимир Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей
Президент России Владимир Путин одобрил подготовленный министерством иностранных дел проект договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, сообщает РБК со ссылкой на распоряжение президента.
„Принять предложение МИДа России о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой“, — говорится в документе.
Издание уточняет, что Путин разрешил ведомству в ходе переговоров вносить в проект договора непринципиальные изменения. В распоряжении также говорится, что итоговый документ должны подписать главы государств.
В Верховной раде заявили, что США „умышленно“ затягивают обучение украинских пилотов
Такое мнение в интервью британской газете The Times выразила глава специальной комиссии по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова.
По ее словам, при нынешних темпах обучения к концу года у Украины будет около 20 подготовленных пилотов. „Таким образом у нас будет меньше пилотов, чем истребителей“, — добавила Устинова.
Она пояснила, что подготовку в США проходят только восемь украинских пилотов. Еще 12 человек обучаются в Дании. По ее словам, Киев просил Вашингтон предоставить как минимум десять дополнительных мест для обучения, но эта просьба была отклонена.
Еврокомиссия создала аудиторский совет для контроля за выделяемой Украине помощью
„Аудиторский совет будет помогать комиссии в борьбе с незаконным использованием финансирования ЕС в рамках фонда помощи Украине и, в частности, с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и другими нарушениями“, — говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Основной состав совета из трех человек будет работать в Брюсселе, также отдельное подразделение создадут в Киеве. Ежегодно будет проводиться минимум шесть заседаний совета, столько же раз в год аудиторы, „если позволяют обстоятельства“, должны посещать Киев.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что в Донецкой области российские военные обезглавили украинского солдата
Об этом генпрокурор написал в своем профиле в соцсети Х.
По его словам, Украина получила информацию, что российские командиры отдали приказ своим подчиненным не брать в плен украинских военных и вместо этого убивать их. Он также заявил, что инцидент с обезглавливанием был зафиксирован в Донецкой области.
„Это ужасное варварство, которому не место в XXI веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, совершенные агрессором, не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима“, — добавил он.
В офисе генпрокурора отчитались о начале досудебного расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.