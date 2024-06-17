ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (845-й день) | Премьер-министр Польши поддержал кандидатуру Каллас на должность шефа внешней политики ЕС
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Прокуратура: при ударе по Полтаве ранены 16 человек, армия РФ использовала ракету X-59
Украинская прокуратура сообщила, что число раненых в результате российского удара по Полтаве достигло 16 человек, среди которых двое детей; шесть человек госпитализировано.
Ранее местные власти сообщали о 12 раненых.
По сведениям ведомства, повреждены несколько многоквартирных домов, помещение детского сада, линии электропередач и гаражи.
Российские военные использовали для удара крылатую ракету Х-59, сказано в сообщении.
Премьер-министр Польши поддержал кандидатуру Каллас на должность шефа внешней политики ЕС
Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал кандидатуру главы правительства Эстонии Кайи Каллас на должность нового шефа внешней политики ЕС. Он сказал об этом перед неформальным ужином лидеров Европейского союза в понедельник вечером, на котором они будут обсуждать назначение новых руководителей блока.
Каллас известна как одна из самых преданных сторонниц Украины среди лидеров европейских стран. Под ее руководством Эстония выделила Киеву военную помощь на сумму, составляющую около 1,6% ВВП страны — по этому показателю она занимает первое место в мире. По данным СМИ, ее назначение новым руководителем внешней политики ЕС — наиболее вероятный сценарий.
Кроме того, как пишут журналисты, главой Еврокомиссии должна остаться Урсула фон дер Ляйен, а новым председателем Европейского совета станет бывший португальский премьер Антониу Кошту.
„Кайя Каллас — это очень хороший кандидат, она очень хорошо знакома с проблемами нашего региона и понимает украинские и российские реалии“, — сказал Туск (его цитирует польская телекомпания TVP World).
Он добавил, что позиция Каллас „идентична польской“.
Официально все три кандидатуры планируется утвердить на саммите Евросоюза в конце июня, после чего Европарламент в июле сможет проголосовать за кандидатуру фон дер Ляйен и состав Еврокомиссии в целом.
Если саммит утвердит и кандидатуру Каллас как преемницу Жозепа Борреля, она станет вторым после Дональда Туска представителем Восточной Европы на одном из трех главных постов в ЕС. (Туск занимал должность главы Европейского совета в 2014-19 годах)
О ее кандидатуре европейские дипломаты говорят прессе уже несколько недель, и некоторые из них отмечали, что отдельных европейских лидеров смущала ее сфокусированность на политике в отношении России.
Помимо Каллас, в качестве претендентов на пост главного дипломата ЕС рассматриваются бывшие премьеры Люксембурга Ксавье Беттель и Бельгии Александр де Кроо.
В Минобороны России новые аппаратные перестановки
Согласно опубликованному указу Владимира Путина новым первым замминистра обороны стал Леонид Горнин, до этого занимавший должность замминистра финансов.
Также замминистра обороны назначены Анна Цивилева и Павел Фрадков.
Анна Цивилева — жена главы Минэнерго Сергея Цивилева, до недавнего времени занимавшего должность главы Кузбасса. Кроме того, Цивилева — председатель фонда поддержки участников „специальной военной операции“ (так российские власти называют войну в Украине) и, как писали СМИ, дальняя родственница Владимира Путина.
Павел Фрадков — сын бывшего главы правительства и директора СВР Михаила Фрадкова. Павел Фрадков занимал должность первого замглавы управделами президента.
Олег Савельев был назначен замминистра обороны — главой аппарата ведомства.
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов и замминистры Николай Панков и Татьяна Шевцова отправлены в отставку.
В середине мая Путин назначил экономиста Белоусова министром обороны России вместо Сергея Шойгу. При этом Шойгу стал секретарем Совбеза России.
В Польше трое фигурантов дела о шпионаже в пользу России исчезли после приговора
Трое осужденных в Польше по делу о шпионаже в пользу России исчезли в неизвестном направлении после того, как их освободили из-под предварительного ареста, пишет Rzeczpospolita.
В декабре суд вынес троим фигурантам минимальные приговоры — от одного до полутора лет лишения свободы. После приговоров им отменили предварительный арест, под которым они находились с марта — и до сих пор, как выяснило издание, никто из них не отбывает наказание.
Украинец Ярослав Б. трижды проигнорировал письменное требование явиться для отбывания наказания. Где он сейчас — неизвестно.
Гражданка Беларуси Мария М. подала прошение об условно-досрочном освобождении, но на заседании суда, где оно должно было рассматриваться, отсутствовала, ее местонахождение неизвестно.
Артура М., которому на момент задержания было 16 лет, должны были доставить в исправительное учреждение для несовершеннолетних, но он там так и не появился.
Из троих фигурантов, чье местонахождение неизвестно, самую большую роль играл Артур М. — он закупал камеры и нанимал людей, которые монтировали оборудование для слежки. Однако из-за юного возраста его приговорили лишь к отправке в воспитательный центр.
Сырский: российские войска проводят активное наступление на купянском, покровском, кураховском и времевском направлениях
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался о ситуации на восточном фронте Украины. По его словам, основные усилия российские войска сосредоточили на покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество ударных бригад и полков.
Российская армия, утверждает Сырский, „прекрасно понимает“, что в результате постепенного поступления западного вооружения, а также прибытия первых истребителей F-16, время будет играть в пользу Украины.
Брифинг Минобороны России
Группировка войск „Север“ нанесла поражение ВСУ в районах Волчанска, Глубокого, Синельниково и Липцов Харьковской области, а также отразила контратаку.
Группировка войск „Запад“ нанесла поражение ВСУ в районах Шийковки, Синьковки, Песков-Радьковских и Дружелюбовки Харьковской области, а также Невского Луганской области.
Группировка войск „Южная“ нанесла поражение ВСУ в районах Катериновки, Александро-Шультино и Горняка Донецкой области.
Группировка войск „Центр“ нанесла поражение ВСУ в районах Воздвиженки, Камышевки и Новой Полтавки Донецкой области, а также отразила четыре контратаки.
Группировка войск „Восток“ нанесла поражение ВСУ в районах Великой Новоселки Донецкой области и Варваровки Запорожской области и отбила две атаки штурмовых групп.
Группировка войск „Днепр“ нанесла поражение ВСУ в районах Жеребянок и Нестерянки Запорожской области.
Средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников.
Сводка Генштаба ВСУ на 10:00
На харьковском направлении российские войска дважды атаковали позиции ВСУ в районе Волчанска, боевые действия продолжаются.
На купянском направлении бои продолжаются в районе Песчаного.
На лиманском направлении российские войска активно атакуют в районах Грековки, Макеевки и Торского, боестолкновения продолжаются.
На северском направлении российские войска предприняли два штурма украинских позиций недалеко от Выемки и Раздоловки.
На краматорском произошло два безуспешных для российских войск боестолкновения вблизи Клещеевки.
На покровском направлении российские войска предприняли 14 попыток вытеснить ВСУ с позиций. Отбита одна атака в сторону Новоалександровки, продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки.
На кураховском направлении российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районах Красногоровки, Георгиевки и Прасковьевки. Четыре атаки отбиты, возле Красногоровки продолжается штурм.
На ореховском направлении российская армия безуспешно пыталась вытеснить украинские силы с занимаемых позиций в районах Работино и Малой Токмачки.
По материалам Meduza и BBC News Русская служба.
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