ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (845-й день) | Премьер-министр Польши поддержал кандидатуру Каллас на должность шефа внешней политики ЕС

Прокуратура: при ударе по Полтаве ранены 16 человек, армия РФ использовала ракету X-59

Украинская прокуратура сообщила, что число раненых в результате российского удара по Полтаве достигло 16 человек, среди которых двое детей; шесть человек госпитализировано.

Ранее местные власти сообщали о 12 раненых.

По сведениям ведомства, повреждены несколько многоквартирных домов, помещение детского сада, линии электропередач и гаражи.

Российские военные использовали для удара крылатую ракету Х-59, сказано в сообщении.

Премьер-министр Польши поддержал кандидатуру Каллас на должность шефа внешней политики ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал кандидатуру главы правительства Эстонии Кайи Каллас на должность нового шефа внешней политики ЕС. Он сказал об этом перед неформальным ужином лидеров Европейского союза в понедельник вечером, на котором они будут обсуждать назначение новых руководителей блока.

Каллас известна как одна из самых преданных сторонниц Украины среди лидеров европейских стран. Под ее руководством Эстония выделила Киеву военную помощь на сумму, составляющую около 1,6% ВВП страны — по этому показателю она занимает первое место в мире. По данным СМИ, ее назначение новым руководителем внешней политики ЕС — наиболее вероятный сценарий.

Кроме того, как пишут журналисты, главой Еврокомиссии должна остаться Урсула фон дер Ляйен, а новым председателем Европейского совета станет бывший португальский премьер Антониу Кошту.

„Кайя Каллас — это очень хороший кандидат, она очень хорошо знакома с проблемами нашего региона и понимает украинские и российские реалии“, — сказал Туск (его цитирует польская телекомпания TVP World).

Он добавил, что позиция Каллас „идентична польской“.

Официально все три кандидатуры планируется утвердить на саммите Евросоюза в конце июня, после чего Европарламент в июле сможет проголосовать за кандидатуру фон дер Ляйен и состав Еврокомиссии в целом.