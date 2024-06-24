ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (852-й день) | Удары по Одессе и Покровску, ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России

Европейский Совет принял 14-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России.

Как говорится в заявлении Совета, новые меры направлены на такие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше затрудняют обход уже существующих санкций ЕС.

Под санкции ЕС попали Шаман, Охлобыстин, главком ВМФ и многие другие

Официальный журнал ЕС опубликовал обновленный список санкций, под которые попали физические лица и компании из России.

Персональные санкции вводятся против актера Ивана Охлобыстина и певца Шамана, которые активно выступали в поддержку войны против Украины, а также певицы Полины Гагариной, командующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева, медиаменеджера Арама Габрелянова и матери главы Чечни Аймани Кадыровой (и ее фонда). Всего в списке 116 лиц.

Среди крупных компаний, попавших в 14-й пакет санкций, — крупнейшая судоходная компания России „Совкомфлот“, пассажирская авиакомпания „Уральские авиалинии“ и грузовой авиаперевозчик „Волга-Днепр“ (вместе с владельцами).

Власти Украины сообщили об ударе по гражданской инфраструктуре в Одессе

„В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется“, — заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

„В настоящее время идет ликвидация пожара“, — добавил он.

ЕС придумал юридическую лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на поддержку Украины

Как пишет Financial Times, ЕС разработал юридическую схему, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных российских активов в этом году.