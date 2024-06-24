ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (852-й день) | Удары по Одессе и Покровску, ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России
Европейский Совет принял 14-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России.
Как говорится в заявлении Совета, новые меры направлены на такие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше затрудняют обход уже существующих санкций ЕС.
Под санкции ЕС попали Шаман, Охлобыстин, главком ВМФ и многие другие
Официальный журнал ЕС опубликовал обновленный список санкций, под которые попали физические лица и компании из России.
Персональные санкции вводятся против актера Ивана Охлобыстина и певца Шамана, которые активно выступали в поддержку войны против Украины, а также певицы Полины Гагариной, командующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева, медиаменеджера Арама Габрелянова и матери главы Чечни Аймани Кадыровой (и ее фонда). Всего в списке 116 лиц.
Среди крупных компаний, попавших в 14-й пакет санкций, — крупнейшая судоходная компания России „Совкомфлот“, пассажирская авиакомпания „Уральские авиалинии“ и грузовой авиаперевозчик „Волга-Днепр“ (вместе с владельцами).
Власти Украины сообщили об ударе по гражданской инфраструктуре в Одессе
„В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется“, — заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
„В настоящее время идет ликвидация пожара“, — добавил он.
ЕС придумал юридическую лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на поддержку Украины
Как пишет Financial Times, ЕС разработал юридическую схему, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных российских активов в этом году.
Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил FT, что, поскольку Венгрия воздержалась на голосовании о выделении доходов от замороженных активов России, она „не должна принимать участие в принятии решения об использовании этих денег“. Он добавил, что найденный обходной путь „сложный, как и любое юридическое решение, но он работает“.
ISW: российские власти размещают военные объекты в Крыму рядом с гражданскими, чтобы сдержать украинские удары
Российские военные могут целенаправленно размещать военные объекты возле гражданских районов в аннексированном Крыму, чтобы сдержать украинские удары, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).
„Россия, вероятно, нарушает свои же собственные правила применения международного гуманитарного права, которые гласят, что „военное командование должно избегать размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них““, — пишут эксперты.
Украинские власти заявили о большом ударе по Покровску в Донбассе — четверо погибших, десятки раненых
По меньшей мере четыре человека погибли и 34 ранены в результате удара по городу Покровск в Донецкой области, сообщил в телеграме глава областной администрации Вадим Филашкин.
„Среди раненых двое детей 12 и 13 лет. Они находятся в среднем и тяжелом состоянии“, — написал он, приложив фото.
По данным Филашкина, российские военные выпустили по городу две ракеты „Искандер-М“, разрушив один частный дом и повредив еще 16 строений.
ЕС одобрил первый транш помощи Украине в обход Венгрии
Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в понедельник одобрили первый транш военной помощи Украине в размере 1,4 млрд евро, полученный за счет доходов от замороженных российских активов.
Деньги направляются Киеву через Фонд помощи Украине (UAF). Ранее Венгрия блокировала перевод средств, однако юридическая служба Совета Европы заявила, что Будапешт не может остановить эти платежи, поскольку он воздержался при голосовании о создании фонда в начале года.
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ генерала Содоля
Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля, на которого в понедельник пожаловался начальник штаба бригады Национальной гвардии „Азов“.
„Я одобрил решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова“, — объявил Зеленский в соцсетях.