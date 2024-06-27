В июле Таллинн начнет строить велодорожки: изменится организация дорожного движения

„Наряду со строительством трамвайной линии мы также модернизируем окружающее городское пространство и, в соответствии со стратегией велосипедного движения, строим велосипедные дорожки на перекрестке улицы Хобуяама и Нарвского шоссе, а также на улице Раннамяэ, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. – От имени автомобилистов я прошу всех, кто может, пользоваться в центре города общественным транспортом и ездить на велосипедах – это уменьшит заторы и сгладит транспортный поток на дорогах“.

Для строительства велосипедной дорожки в соответствии со стратегией велосипедного движения с 1 июля будет закрыт отрезок улицы Раннамяэ теэ между улицами Вяйке Раннавярава и Пикк. На Раннамяэ теэ имеющаяся на проезжей части двухсторонняя велосипедная дорожка pop-up будет заменена велосипедной дорожкой, отделенной от тротуара и проезжей части. Будет улучшено сообщение имеющихся пешеходной и велосипедной дорожек между Раннамяэ теэ, бульваром Пыхья и улицами Кай и Румби. Кроме того, в районе проекта будет улучшено озеленение и уличное освещение. Дорожное движение на Раннамяэ теэ планируется восстановить 28 августа.

Также с 1 июля будет изменена организация дорожного движения в районе перекрестка бульваров Пыхья и Мере – движение в направлении центра города будет частично перенесено на бульвар Мере. В направлении Каламая на бульварах Мере и Пыхья будет восстановлено обычное движение.

В связи со строительством трамвайной линии в Старый порт до 31 августа автобусы маршрутов № 2, 3, 8, 20, 20A, 21, 21B, 41, 41B, 73, 91, 92, 93 и 96 будут по-прежнему направлены в объезд.

Маршрут автобусной линии № 2 в направлении Терминала А : Суур-Раннавярав, бульвар Пыхья, бульвар Мере, ул. Кай. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall после пересечения улиц Раннамяэ теэ и Суур-Раннавярав.