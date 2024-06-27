В июле Таллинн начнет строить велодорожки: изменится организация дорожного движения(9)
В связи с новым этапом строительства трамвайной линии в Старый порт с понедельника, 1 июля, в районе перекрестка у Горхолла изменится организация дорожного движения, а отрезок улицы Раннамяэ теэ будет временно закрыт по причине строительства велосипедной дорожки.
„Наряду со строительством трамвайной линии мы также модернизируем окружающее городское пространство и, в соответствии со стратегией велосипедного движения, строим велосипедные дорожки на перекрестке улицы Хобуяама и Нарвского шоссе, а также на улице Раннамяэ, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. – От имени автомобилистов я прошу всех, кто может, пользоваться в центре города общественным транспортом и ездить на велосипедах – это уменьшит заторы и сгладит транспортный поток на дорогах“.
Для строительства велосипедной дорожки в соответствии со стратегией велосипедного движения с 1 июля будет закрыт отрезок улицы Раннамяэ теэ между улицами Вяйке Раннавярава и Пикк. На Раннамяэ теэ имеющаяся на проезжей части двухсторонняя велосипедная дорожка pop-up будет заменена велосипедной дорожкой, отделенной от тротуара и проезжей части. Будет улучшено сообщение имеющихся пешеходной и велосипедной дорожек между Раннамяэ теэ, бульваром Пыхья и улицами Кай и Румби. Кроме того, в районе проекта будет улучшено озеленение и уличное освещение. Дорожное движение на Раннамяэ теэ планируется восстановить 28 августа.
Также с 1 июля будет изменена организация дорожного движения в районе перекрестка бульваров Пыхья и Мере – движение в направлении центра города будет частично перенесено на бульвар Мере. В направлении Каламая на бульварах Мере и Пыхья будет восстановлено обычное движение.
В связи со строительством трамвайной линии в Старый порт до 31 августа автобусы маршрутов № 2, 3, 8, 20, 20A, 21, 21B, 41, 41B, 73, 91, 92, 93 и 96 будут по-прежнему направлены в объезд.
Маршрут автобусной линии № 2 в направлении Терминала А: Суур-Раннавярав, бульвар Пыхья, бульвар Мере, ул. Кай. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall после пересечения улиц Раннамяэ теэ и Суур-Раннавярав.
Автобус № 3 в направлении Рандла будет направлен по улице Суур-Раннавярав и бульвару Пыхья. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall после пересечения улиц Раннамяэ теэ и Суур-Раннавярав. Остановка Linnahall на бульваре Пыхья будет закрыта.
Маршруты автобусных линий № 8 и 66 в направлении Яйгрумяэ и Прийсле: Суур-Раннавярав, бульвар Пыхья, бульвар Мере и ул. Ахтри. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall после пересечения улиц Раннамяэ теэ и Суур-Раннавярав.
Маршруты автобусных линий № 20 и 20А в направлении станции Пяэскюла и Лаагри: Рейди теэ, ул. Йыэ, Нарвское шоссе, кольцо Виру, Пярнуское шоссе. На измененном маршруте будут установлены остановки Pronksi и Hobujaama. В направлении Терминала D автобусы будут направлены по бульвару Мере в северное ответвление улицы Ахтри. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Ahtri на северном ответвлении улицы Ахтри и временная остановка Siimeoni. Остановки Siimeoni и Mere puiestee в направлении станции Пяэскюла и Лаагри будут закрыты. Остановка Ahtri на южном ответвлении улицы Ахтри в направлении Терминала D будет закрыта.
Автобус № 73 в направлении Вана-Лыуна будет направлен по бульварам Пыхья и Мере. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall на бульваре Пыхья непосредственно после поворота с улицы Каласадама на бульвар Пыхья.
Маршруты автобусных линий № 21, 21B, 41, 41B, 91, 92, 93, 96 в направлении от Балтийского вокзала будут направлены на бульвар Мере по Раннамяэ теэ. На измененном маршруте будет установлена временная остановка Linnahall на улице Суур-Раннавярава перед пересечением с трамвайными путями.
Расписания, планирование поездки, маршруты общественного транспорта и остановки к началу строительства можно найти на сайте transport.tallinn.ee.
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