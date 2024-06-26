26.06.2024, 11:26
Глава МВД о российском разведывательном аэростате: мы точно не знаем, для чего они собирают информацию(42)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, причин бояться запущенного Россией разведывательного аэростата нет, потому что, по всей видимости, информацию, которую он собирает, можно получить в том числе из СМИ.
Эрик Пургель, начальник пограничного бюро Идаской префектуры, рассказал Delfi, что этот аэростат Россия уже запускала со своей стороны реки Нарвы, а также подобные аэростаты наблюдали у границ соседние с Эстонией страны.
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