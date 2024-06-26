Новости Эстонии
26.06.2024, 11:26

Глава МВД о российском разведывательном аэростате: мы точно не знаем, для чего они собирают информацию

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Лаури Ляэнеметс и российский аэростат
Лаури Ляэнеметс и российский аэростат
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, причин бояться запущенного Россией разведывательного аэростата нет, потому что, по всей видимости, информацию, которую он собирает, можно получить в том числе из СМИ.

Эрик Пургель, начальник пограничного бюро Идаской префектуры, рассказал Delfi, что этот аэростат Россия уже запускала со своей стороны реки Нарвы, а также подобные аэростаты наблюдали у границ соседние с Эстонией страны.

„Предполагается, что он оснащен различной техникой для наблюдения, с помощью которой Россия собирает интересующую ее информацию“, - сказал Пургель.

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