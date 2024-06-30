СВОДКА ЗА СУТКИ | Сразу нескольких водителей вынесло в кювет. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

29 июня в 01.53 на шоссе Химмасте — Расина (волость Пылва) 57-летний мужчина на автомобиле Škoda Octavia выехал с трассы в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 06.34 на 32-м километре шоссе Тарту — Вильянди — Килинги-Нымме (Вильяндимаа) 26-летний мужчина потерял контроль над своим автомобилем Volkswagen Golf и вылетел в кювет. Водителя доставили в больницу. (См. фотографии аварии)

В 21.11 в селе Сойнасте (волость Камбья, Тартумаа) на улице Песапайга велосипедист, личность которого на данный момент не установлена, врезался сзади в ехавшего на электросамокате 16-летнего молодого человека. Велосипедист скрылся с места происшествия. Самокатчика скорая помощь доставила в больницу.

В 22.31 на 12-м километре шоссе Вяндра — Локута — Лелле (село Реонда, волость Кехтна, Рапламаа) 51-летний мужчина выехал на мопеде TMS с трассы в кювет. Водитель мопеда доставлен в больницу.

За сутки полиция отстранила от управления транспортным средством 15 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.