Правда ли, что в Украине детей учат готовить блюдо „Горящий „Крокус““?
В июне 2024 года соцсети обошла реклама кулинарного мастер-класса для детей, в которой упоминались блюда с провокационными названиями. Мы проверили, организовывал ли подобное мероприятие один из украинских ресторанов.
На скриншоте можно увидеть объявление на украинском языке, якобы размещённое в Instagram. В переводе на русский оно гласит: „Детский мастер-класс по приготовлению авторских и, что самое главное, патриотических блюд в сети ресторанов Babyrock: 1. „Горящий „Крокус““ (пицца с пепперони); 2. „Белгород под обломками“ (пирожное „Наполеон“ в нашем варианте); 3. „Обломки Крымского моста“ (картофель фри с ароматным бургером); 4. „Ангелы Донбасса под обломками“ (мороженое с клубничным сиропом и шоколадной крошкой“). Не теряйте время. Запишите своего ребёнка на весёлый мастер-класс“.
Многие Telegram-каналы возмутились названиями блюд, недвусмысленно отсылающими к гибели мирных россиян. Среди таких каналов — „Дядя Слава“ (192 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (143 000), „Украина.ру“ (137 000), „Кирилл Фёдоров / Война История Оружие“ (112 000) и „Первый Народный“ (102 000).
На вирусном скриншоте указан аккаунт, владелец которого якобы разместил объявление: @babyrock.kyiv. Такой профиль в Instagram существует, он принадлежит украинскому проекту BabyRock.
На момент написания разбора на странице не было вирусного объявления или других публикаций схожего содержания. Это можно было бы объяснить тем, что публикация, судя по оформлению, появилась в сторис, которые доступны лишь в течение суток. Однако вирусный скриншот — единственный циркулирующий в Сети, причём сделан он якобы через минуту после размещения объявления. Выходит, реакция на сторис у пользователя, сделавшего этот скриншот, была моментальной, но при всей противоречивости поста за следующие сутки не нашлось никого, кто заглянул бы на страницу BabyRock и зафиксировал бы публикацию повторно.
Показательно, что и тот единственный скриншот, судя по соцсетям, практически не обсуждался в украиноязычном сегменте интернета — его распространяли лишь пророссийские аккаунты.
На вирусном изображении BabyRock представлен как „сеть ресторанов“. Однако, следует из информации на сайте организации, ни слово „сеть“, ни слово „ресторан“ здесь неуместны. BabyRock — это пространство в центре Киева, позиционирующее себя как „детское гастрокафе, городской лагерь и площадку для проведения детских праздников“.
Есть и другие признаки того, что разошедшийся по Telegram скриншот — поддельный. В частности, стоковое фото юного повара используется российскими кафе и пиццериями для рекламы кулинарных мастер-классов.
Фактчекеры из проекта „Ґвара Медіа“ связались с представителями BabyRock. Те заявили, что распространяемый скриншот — поддельный, а представленная на нём информация не соответствует действительности.
Первым картинку опубликовал Telegram-канал „Шаман Раху“ (3400 просмотров) 6 июня в 16:45 по московскому времени. Этот канал неоднократно упоминался в разборах „Проверено“ как первоисточник дезинформации об Украине.
Прокремлёвские Telegram-каналы нередко публикуют подобные скриншоты и другие материалы, призванные продемонстрировать „бессердечие“ жителей Украины к гибели мирных россиян и даже злорадство по отношению к ним. Нередко такие записи оказывают фейковыми — так было, например, с фотографией якобы выпущенных в Украине марок, посвящённых теракту в „Крокус Сити Холле“. А вот новость о появлении сета „Крокус Сити“ в меню киевского арт-бара „Офензива“ — настоящая.
Итог: Фейк