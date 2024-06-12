Правда ли, что в Украине детей учат готовить блюдо „Горящий „Крокус““?

На скриншоте можно увидеть объявление на украинском языке, якобы размещённое в Instagram. В переводе на русский оно гласит: „Детский мастер-класс по приготовлению авторских и, что самое главное, патриотических блюд в сети ресторанов Babyrock: 1. „Горящий „Крокус““ (пицца с пепперони); 2. „Белгород под обломками“ (пирожное „Наполеон“ в нашем варианте); 3. „Обломки Крымского моста“ (картофель фри с ароматным бургером); 4. „Ангелы Донбасса под обломками“ (мороженое с клубничным сиропом и шоколадной крошкой“). Не теряйте время. Запишите своего ребёнка на весёлый мастер-класс“.

На вирусном скриншоте указан аккаунт, владелец которого якобы разместил объявление: @babyrock.kyiv. Такой профиль в Instagram существует, он принадлежит украинскому проекту BabyRock.

На момент написания разбора на странице не было вирусного объявления или других публикаций схожего содержания. Это можно было бы объяснить тем, что публикация, судя по оформлению, появилась в сторис, которые доступны лишь в течение суток. Однако вирусный скриншот — единственный циркулирующий в Сети, причём сделан он якобы через минуту после размещения объявления. Выходит, реакция на сторис у пользователя, сделавшего этот скриншот, была моментальной, но при всей противоречивости поста за следующие сутки не нашлось никого, кто заглянул бы на страницу BabyRock и зафиксировал бы публикацию повторно.

Показательно, что и тот единственный скриншот, судя по соцсетям, практически не обсуждался в украиноязычном сегменте интернета — его распространяли лишь пророссийские аккаунты.