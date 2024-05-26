Правдиво ли видео, на котором украинский телерепортёр употребляет кокаин в прямом эфире?

Воспользовавшись сервисом Google по обратному поиску изображений, „Проверено“ определило, что основой для вирусного видео стал фрагмент круглосуточного информационного марафона „Единые новости“, а именно — эфир от 17 февраля 2024 года. Этот марафон в первые дни полномасштабного российского вторжения совместно запустили украинские телеканалы 1+1, ICTV, „Первый“, „Мы — Украина“, „Интер“ и „Рада“. Мужчина слева — это ведущий „Интера“ Александр Васильченко. Его собеседником на самом деле был министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в тот момент находился на Мюнхенской конференции по безопасности. Очевидно, что видео в правой части экрана, где мужчина употребляет наркотики, было вставлено поверх оригинального изображения при помощи видеоредактора. „Проверено“ не удалось найти первоисточник этого ролика; возможно, он был снят специально для создания фейкового видео.

С первого же взгляда видео вызывает ряд вопросов. Во-первых, почему-то во время прямого включения микрофон перед корреспондентом держит его коллега, а не он сам, как это обычно делается во время подобных репортажей. Ещё одна подозрительная деталь — рука человека за кадром не двигается на протяжении всего ролика, и даже в тот момент, когда эфир якобы закончился и мужчина начал вдыхать наркотик.

Вирусный ролик длится 13 сек., его автор запечатлел телевизор, по которому идёт трансляция программы новостей. В левой части экрана — ведущий, который сидит в студии на фоне украинского флага, в правой — его собеседник, который, судя по наушнику, работает корреспондентом телеканала. Вскоре после начала вирусного видео этот мужчина (вероятно, подумав, что включение в эфир закончилось) высыпает на экран своего смартфона белый порошок и вдыхает его. При этом в правом верхнем углу телевизора, попавшего на видео, — логотип украинского канала 1+1.Эта запись начала распространяться в соцсетях 16 мая. Её опубликовали, в частности, Telegram-каналы „ Небожена “ (142 000 просмотров), „ Open Ukraine | Открытая Украина “ (139 000) и „ Кучера “ (31 000). Также ролик попал во внимание пользователей „ ВКонтакте “, Facebook , X , TikTok , Instagram и YouTube .

То интервью с Кулебой в рамках марафона ещё в феврале привлекло особое внимание СМИ и пользователей соцсетей. В ходе включения из Мюнхена возникли проблемы со связью, и министр подумал, что эфир прервался. „Всё, мы выпали?“ — уточнил глава украинского МИД и, получив положительный ответ от журналистки за кадром, закурил сигарету. Ведущий в студии тут же сообщил, что они всё ещё в эфире, после чего включение из Мюнхена всё-таки завершилось. Тогда о курьёзе написали многие украинские и российские СМИ.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

На следующий день этот фрагмент марафона завирусился в пророссийских Telegram-каналах. Блогеры утверждали, что Кулеба закурил не обычную сигарету, а папиросу с марихуаной, тем самым якобы подержав недавно принятый в Украине законопроект о „легализации употребления наркотиков“. Утверждение основывалось исключительно на внешнем виде табачного изделия, которое напомнило авторам Telegram-каналов самокрутку с марихуаной. Точно определить тип сигареты лишь по её внешнему виду вряд ли возможно, а в Германии, где Кулеба находился во время февральского включения, рекреационный каннабис разрешили лишь с 1 апреля. Более того, заявления о „легализации употребления наркотиков“ в Украине некорректны — 13 февраля президент страны Владимир Зеленский подписал закон о легализации только медицинского каннабиса, который используют, например, для облегчения синдромов посттравматического расстройства личности и онкологических заболеваний. Действующая редакция Уголовного кодекса Украины запрещает производство, хранение и покупку наркотических веществ, а также их публичное употребление.

Видео с идущим по телевизору роликом, где Кулеба заменён на вдыхающего порошок неизвестного мужчину, впервые опубликовал Telegram-канал „Open Ukraine | Открытая Украина“ 16 мая 2024 года в 05:40 по московскому времени. Нарратив о якобы повсеместном употреблении наркотиков в Украине, особенно среди руководства страны и военных, часто используется прокремлёвскими ресурсами. „Проверено“ уже не раз публиковало опровержения фейков на эту тему.

Таким образом, видео, в котором украинский телекорреспондент якобы употребляет кокаин в прямом эфире, — подделка. Фрагмент взят из февральского интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы украинскому новостному марафону „Единые новости“. При этом поверх кадров с дипломатом было наложено видео с неизвестным мужчиной, возможно, снятое самими авторами фейка.

Итог: Фейк