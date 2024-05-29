Правда ли, что в Украине установили билборды, призывающие отказаться от вибраторов ради экономии электроэнергии?

На билборде, размещённом, судя по окружающему пейзажу, в спальном районе неназванного города, видны изображения вибратора и фаллоимитатора. Рядом с ними — красный крест и зелёная галочка соответственно. Украиноязычная надпись в верхней части плаката гласит: „Энергосистема Украины зависит от каждого“. Под ней — эмблема украинского министерства энергетики.Наибольшее распространение эта фотография получила в Telegram, где ею вместе с подписями вроде „Украинцев призывают отказаться от вибраторов и перейти на резиновые письки. Всё из-за нехватки электроэнергии“ поделились такие каналы, как „КБ +18“ (309 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Дядя Слава“ (183 000), „Баклажан“ (146 000), „Бутылка“ (143 000) и „Шейх Тамир“ (127 000).

В ходе полномасштабного вторжения российская армия регулярно наносит массированные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, причиняя им серьёзные повреждения. Самая масштабная такая атака за последнее время произошла 22 марта 2024 года, когда ракеты и дроны достигли целей сразу в девяти украинских регионах, и свою работу приостановила Днепровская ГЭС. По состоянию на конец мая 2024 года графики отключения света действовали по всей территории Украины.

„Проверено“ не удалось найти на украинских новостных сайтах или в крупных украинских Telegram-каналах сообщения о появлении в одном из городов страны билборда с вирусной фотографии. Кроме того, в пророссийских источниках встречается один и тот же кадр с этой социальной рекламой, хотя, судя по находящимся поблизости многоэтажкам, её должны были увидеть тысячи человек.

На заднем плане снимка можно заметить ещё один билборд.

На нём изображён логотип компании „Скарбниця“ — сети ломбардов с филиалами по всей Украине. На официальном сайте сети есть список этих филиалов с фотографиями фасадной части каждого. Похожую входную группу с тремя находящимися друг под другом кондиционерами можно заметить на вирусном снимке.