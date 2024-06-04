Правда ли, что в Винницкой области запретили продавать парики мужчинам?

Украиноязычный текст объявления гласит: „Згiдно з розпорядженням голови Вiнницького обласного ТЦК та СП, перуки i шиньйони ми продаемо тiльки жiнкам“ („Согласно распоряжению председателя Винницкого областного ТЦК и СП, парики и шиньоны мы продаём только женщинам“).

Действительно, вопросами мобилизации в Винницкой области, как и в других регионах Украины, занимается местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако руководитель этой структуры именуется словом „керiвник“ („управляющий“) или „начальник“, но никак не „голова“.

Само допущение, что местный ТЦК может регулировать сферу торговли, выглядит неправдоподобно. О таких полномочиях ничего не сказано в Положении о функционировании этих органов власти. Подобные вопросы находятся в ведении областной администрации — так, именно её председатель Сергей Борзов в 2023 году подписал приказ об ограничениях на продажу алкоголя в Винницкой области.