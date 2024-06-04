Правда ли, что в Винницкой области запретили продавать парики мужчинам?
В конце мая 2024 года Сеть обошла фотография объявления, якобы выставленного в одном из украинских магазинов. Мы проверили подлинность этого снимка.
Утверждается, что в Винницкой области территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, украинский аналог военкомата) запретил расположенным в регионе торговым точкам продавать парики мужчинам. В подтверждение приводится фотография соответствующего объявления из одного такого магазина. Подразумевается, что причина введения запрета—борьба с уклонистами, покупающими парики, чтобы не попасться на глаза работникам ТЦК в общественных местах.С соответствующими подписями фото распространили как пророссийские („Аргументы и факты“, „Лента новостей Винницы“), так и проукраинские (0542.ua, Varta1) ресурсы. Особенную популярность снимок получил в Telegram, где его опубликовали каналы „Труха ⚡️ Україна“ (845 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Украина сейчас“ (336 000), Colonelcassad (239 000), „Ньюсач / Двач“ (183 000), Shtoll News (150 000), „Шейх Тамир“ (140 000) и Voblya (136 000).
Украиноязычный текст объявления гласит: „Згiдно з розпорядженням голови Вiнницького обласного ТЦК та СП, перуки i шиньйони ми продаемо тiльки жiнкам“ („Согласно распоряжению председателя Винницкого областного ТЦК и СП, парики и шиньоны мы продаём только женщинам“).
Действительно, вопросами мобилизации в Винницкой области, как и в других регионах Украины, занимается местный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако руководитель этой структуры именуется словом „керiвник“ („управляющий“) или „начальник“, но никак не „голова“.
Само допущение, что местный ТЦК может регулировать сферу торговли, выглядит неправдоподобно. О таких полномочиях ничего не сказано в Положении о функционировании этих органов власти. Подобные вопросы находятся в ведении областной администрации — так, именно её председатель Сергей Борзов в 2023 году подписал приказ об ограничениях на продажу алкоголя в Винницкой области.
„Проверено“ не нашло следов приказа, устанавливающего ограничения на продажу париков, на официальной странице Винницкого областного ТЦК и СП в Facebook. Ни одно достаточно авторитетное украинское СМИ не сообщило ни о самом запрете, ни о размещении подобных табличек в местных магазинах. Кроме того, кадр с объявлением во всех публикациях в Сети один и тот же — выходит, если оно и было размещено, то лишь в одном магазине, и никто не сфотографировал его с другого ракурса.
Если загрузить вирусное фото в сервис обратного поиска изображений Google, то в выдаче окажутся только многочисленные публикации о предполагаемом запрете. Если же обрезать объявление, отзеркалить получившийся фрагмент и загрузить его в аналогичный сервис от „Яндекса“, то в списке похожих изображений можно увидеть упоминание киевского интернет-магазина волос и париков Topwigs.
Интерьер салона Topwigs в столичном торговом центре „Метроград“ похож на магазин, изображённый на вирусном снимке.
А на странице магазина на „Google Картах“ можно отыскать и нужный кадр.
Как указано под оригинальным фото, оно было сделано в августе 2019 года. Объявление на нём посвящено стоимости примерки париков.
Обращает на себя внимание также расцветка кресла — при обработке синий заменили коричневым. Вероятно, авторы фейка пошли на это, чтобы оригинальный кадр было сложнее найти через обратный поиск.
Таким образом, снятая в Киеве в 2019 году фотография была обрезана, отзеркалена, обработана в графическом редакторе и выдана за снимок, якобы сделанный в Винницкой области пять лет спустя. По данным сервиса TGStat, первым отредактированное фото разместил 27 апреля в 12:45 по московскому времени Telegram-канал „Шаман Раху“. Этот канал неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ как источник распространения недостоверной информации о войне в Украине.
Итог: Фейк