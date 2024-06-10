Правда ли, что во Львове выпускники надели ленты с картой Украины без Крыма?

Поиск шаблонов лент, похожих на изображённые на вирусном снимке, привёл к интернет-магазину Festshop.com.ua . На его странице в Instagram есть почти идентичные шаблоны.

В этих условиях логично, что предполагаемый конфуз на „Последнем звонке“ во Львове не мог обойти стороной местные СМИ и украиноязычный сегмент соцсетей. Однако „Проверено“ не нашло в украинском медиаполе следов сколько-нибудь серьёзного обсуждения подобного инцидента.

Несмотря на российскую аннексию Крыма в 2014 году, власти Украины последовательно считают полуостров частью своей суверенной территории (в этом с ними солидарно подавляющее большинство стран мира). И официальные лица, и многие жители Украины остро реагируют на заявления в поддержку противоположной точки зрения. Например, в 2017 году власти запретили вещание на территории страны российского независимого телеканала „Дождь“, в эфире которого показали карту с Крымом в составе РФ. Возникали такие скандалы и в дальнейшем, а в 2021 году в Верховной раде даже обсуждался закон о введении штрафов за подобные изображения. „Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым остается оккупирован Россией, это значит одно: война ещё не окончена“, — заявлял президент страны Владимир Зеленский в 2023 году.

Согласно публикациям в СМИ и Telegram-каналах, в одной из львовских школ одиннадцатиклассникам выдали традиционные ленты, на которых карта Украины была изображена без Крымского полуострова. В доказательство приводилась фотография, якобы сделанная на линейке перед зданием учебного заведения. Пророссийские блогеры сопроводили этот снимок комментариями вроде „Стадия принятия“ и „Наконец-то пришло осознание новой реальности“.

„Проверено“ связалось с представителем Festshop.com.ua, и тот подтвердил, что ленты с вирусного фото очень похожи на их собственные, но с существенным отличием — на всех подобных изображениях Украина изображена в международно признанных границах. Он также сообщил, что ленты заказывают индивидуально ученики или их родители, поэтому утверждение, что „выпускникам раздали ленты“, уже само по себе некорректно.

По словам сотрудника магазина, определить город, жители которого заказали им такие ленты, можно попробовать по местоположению сердечка на карте Украины — нередко по просьбе родителей или выпускников его помещают там же, где находится сам населённый пункт. Из этого можно сделать вывод, что речь не идёт о Львове, который находится почти у западной границы страны. Куда более вероятные кандидаты — например, расположенные восточнее Тернополь или Хмельницкий.

Проведя по просьбе „Проверено“ внутреннее расследование, представитель Festshop.com.ua выяснил, что заказ на ленты именно с таким расположением сердечка и именно для 11 „А“ класса поступил из Тернополя. И даже привёл шаблон.

„Проверено“ изучило публикации о „Последних звонках“ в местных СМИ. В вышедшем 31 мая 2024 года репортаже издания „20 хвилин“ о праздничных линейках в разных учебных заведениях города представлен такой снимок, сделанный на торжестве в школе №19.

Это те же выпускники, что и на вирусном фото, только снятые чуть более общим планом. На лентах, которые надели одиннадцатиклассники, карта Украины соответствует международно признанным границам.

В Telegram-канале того же издания „20 хвилин“ представлены и другие снимки, сделанные в тот день в школе №19. Одно из них совпадает с тем, что распространяли прокремлёвские ресурсы. Единственное отличие — на оригинальном кадре Крым изображён в составе Украины.

Таким образом, вирусное фото — результат обработки в графическом редакторе кадра, опубликованного в Telegram-канале тернопольского СМИ.

По данным сервиса TGStat, первым отретушированный снимок разместил Telegram-канал „Медведь“ 1 июня в 11:25 по московскому времени. Этот ресурс неоднократно упоминался в разборах „Проверено“ как распространитель дезинформации об Украине.

Итог: Фейк