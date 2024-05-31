Правда ли, что рэпер Потап высмеял смерть Анастасии Заворотнюк?
Вскоре после новости о смерти исполнительницы главной роли в сериале „Моя прекрасная няня“ по Сети разошлись сообщения, что украинский артист опубликовал в своих соцсетях оскорбительный пост об актрисе. Мы проверили, делал ли музыкант приписываемые ему заявления.
Утром 30 мая 2024 года стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Сообщения об этом появились в официальных аккаунтах артистки в соцсетях. Через несколько часов в интернете завирусился скриншот, на котором якобы показана Instagram-сториз украинского рэпера Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап. Пост музыканта якобы состоял из кадра сериала „Моя прекрасная няня“, ролью в котором прославилась Заворотнюк, и глумливой подписью на украинском языке: „Ну что, Настя, было весело играть в образе, который выставляет всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь 👏👏👏“.Публикации с этим изображением стали невероятно вирусными как в русскоязычном, так и в украиноязычном сегменте Сети. По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram появилось более 1000 постов с упоминанием Потапа и Заворотнюк, в общей сложности набравшие более 7 млн просмотров. Среди наиболее виральных — записи в каналах „Топор 18+„ (1,1 млн просмотров), „Анатолий Шарий“ (596 000), Baza (361 000), „Поздняков 3.0“ (286 000), Readovka (253 000), Shot (241 000) и „Соловьёв“ (150 000). Освещали эту новость и СМИ: RT, РИА „Новости“, УНИАН, „ТСН“, Ura.ru, „Царьград“, „Российская газета“, „Аргументы и факты“, Life.ru, Lenta.ru, „Газета.ru“, „Известия“, „Московский комсомолец“, „Комсомольская правда“, „Регнум“, „Фокус“, EADaily, „Рен-ТВ“ и многие другие. Аналогичные публикации встречаются во „ВКонтакте“ и „Дзене“.
„Моя прекрасная няня“ — выходивший на российском телеканале СТС в 2000-х годах комедийный телесериал, снятый по мотивам американского шоу „Няня“. В адаптации Заворотнюк играла главную героиню Вику Прутковскую, которая по сюжету до 15 лет жила в Мариуполе, а затем переехала с родителями в Москву. После начала полномасштабного российского вторжения среди украинцев стала относительно популярной точка зрения, что создатели сериала высмеивали уроженцев и жителей Украины. Например, в октябре 2022 года Instagram-аккаунт yaktytam опубликовал вирусный пост со сценами, которые авторы публикации посчитали оскорбительными по отношению к Мариуполю. О подборке рассказали и украинские СМИ. Например, „24 канал“ выпустил заметку под заголовком „Как няня Вика позорила украинцев и Мариуполь“, а УНИАН написал, что актёры ситкома „унижали Украину“. Даже в публикации о смерти Заворотнюк Telegram-канал „Труха⚡️Україна“ (719 000 просмотров) сделал напоминание: „В сериале „Моя прекрасная няня“ украинцев изображали глупыми и недалёкими“.
Редакция „Проверено“ впервые увидела публикацию о высказывании Потапа в адрес Заворотнюк 30 мая в 14:58 по московскому времени. На тот момент подобной сториз в инстаграме музыканта не было. Однако в большинстве публикаций об этом посте Потапа указано, что артист якобы быстро удалил его после шквала критики в свой адрес. Отметим, что на вирусном изображении представлен украиноязычный интерфейс Instagram и указано, что сториз появилась 5 мин. назад.
Далее мы решили найти первый пост, в котором появился вирусный скриншот. По данным сервиса TGStat, наиболее ранняя публикация с ключевыми словами была опубликована в 11:21 в прокремлёвском русскоязычном Telegram-канале „🇺🇦 Open Ukraine | Открытая Украина“, однако широкого распространения не получила (всего 43 000 просмотров за семь часов). Уже в 12:35, то есть более чем через час, тот же скриншот разместил канал „Небожена“ (83 000 просмотров), а спустя ещё несколько минут — „Петя Первый“ (60 000). Все три этих Telegram-канала множество раз упоминались в разборах „Проверено“ в связи с распространением антиукраинских фейков. Более того, среди поддельных материалов, которые публиковали эти ресурсы, нередко фигурировали поддельные Instagram-сториз знаменитостей (например, вдовы Элвиса Пресли, музыканта System of a Down, Мадонны, Элайджи Вуда, Дина Норриса и Moby). Некоторые из подобных фейковых сториз также были связаны с трагическими событиями в России — например, в августе 2023 года распространялась новость, будто ночной клуб в Киеве анонсировал вечеринку „Огненная Махачкала“ после взрыва АЗС в Дагестане.
„Проверено“ обратило внимание на ещё одну странность, связанную со временем публикации и создания скриншота. Если верить в подлинность вирусного изображения, то снимок экрана был сделан в 09:27 (время указано в левом верхнем углу). В исходном посте не упомянуто, в каком часовом поясе живёт человек, сделавший скриншот, но если предположить, что автор находился в Украине, где сейчас время совпадает с московским, то между созданием снимка экрана и его публикацией в канале Open Ukraine прошло почти два часа.
Показательно и то, что в Сети распространяется один и тот же скриншот, якобы сделанный через 5 мин. после появления сториз. Кажется маловероятным, чтобы среди аудитории Потапа (в Instagram на него подписаны 1,8 млн человек) не нашлось хотя бы ещё одного человека, запечатлевшего резонансную публикацию. Кроме того, ни в одной из найденных нами новостных заметок не была приведена ссылка на исходную сториз, то есть проверить наличие её заархивированных копий, если они были, не представляется возможным.
В тот же день около 16:20 на публикации в СМИ и Telegram-каналах отреагировал Потап. Он опубликовал две сториз и дублирующий их пост на украинском языке, в которых заявил, что не высмеивал смерть Заворотнюк. Музыкант назвал вирусный скриншот подделкой.
Сначала похоронили меня, а потом я воскрес и высмеиваю смерти других…Российская ИПСО (информационно-психологическая спецоперация. — Прим. ред.) в действии, но предлагаю не вестись на такие провокации. Очередная дезинформация, цель которой — выставить украинцев в негативном свете. Обо мне часто пишут что попало, но, когда уже наши СМИ подхватили новость, сгенерированную в российском инфопространстве и которая сначала появилась именно в их новостях, хочу сказать: не доверяйте отфотошопленным скринам, чтобы в нашем медиапространстве не было новостей, которые нацелены на дискредитацию украинцев. Это пример, как нас пытаются выставить извергами. Мы же с вами разумное общество, умеющее анализировать и проверять то, что видим, слышим и читаем.Поэтому не верьте всему, что читаете.Больше — в сториз.
Вскоре Потап опубликовал минутную видеосториз (ролик также продублирован в отдельном посте — в подписи артист назвал Заворотнюк „прекрасной актрисой“ и „замечательным человеком“), где ещё раз высказался, на этот раз на русском языке.
Я понимаю, что нужно выставить украинцев в самом неприятном свете, но хочу ответить на все фейк-новости, которые я только что прочитал о себе — о том, что я якобы высмеиваю смерть Анастасии Заворотнюк. Это, конечно, кощунство, потому что, во-первых, я узнал об этом сегодня только из-за этих фейк-новостей и приношу глубочайшие соболезнования семье. И прошу фанов поддержать семью — мы с Анастасией были приятелями, не раз работали вместе. Я любил Настю, и светлая память ей. А всем вам — побольше критического мышления. Ставьте под сомнения новости, которые выходят о ярких персонажах, потому что вас от чего-то пытаются отвлечь. Вас к чему-то… к какому-то выводу пытаются направить. Но да бог с ними, с этими людьми… И светлая память Насте.
Вскоре после заявлений Потапа некоторые упомянутые в начале этого разбора СМИ и Telegram-каналы выпустили опровержения своих более ранних новостных заметок. Например, так поступили „Московский комсомолец“ и „Газета.ru“. Однако, судя по комментариям под постом музыканта с опровержением, не все поверили его словам. Так, некоторые пользователи заявили, что лично видели сториз Потапа, хотя „Проверено“ не удалось обнаружить в их профилях иного скриншота, кроме того, что изначально появился в прокремлёвском Telegram-канале. Издания RT и Readovka, в свою очередь, заявили, будто своими новыми постами Потап решил оправдаться за глумление над умершей актрисой. Не поверил артисту и Анатолий Шарий, написавший, что „десятки тысяч людей видели его запись о смерти Заворотнюк“. Почему из этих якобы десятков тысяч скриншот смог сделать лишь один пользователь, блогер не объяснил.
Таким образом, „Проверено“ с высокой степенью уверенности может утверждать, что скриншот со сториз Потапа — фейк. На это указывает не только опровержение от самого рэпера, но и происхождение вирусного изображения, отсутствие других скриншотов и неправдоподобная хронология распространения.
Итог: Фейк