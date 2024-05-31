Правда ли, что рэпер Потап высмеял смерть Анастасии Заворотнюк?

„ Моя прекрасная няня “ — выходивший на российском телеканале СТС в 2000-х годах комедийный телесериал, снятый по мотивам американского шоу „ Няня “. В адаптации Заворотнюк играла главную героиню Вику Прутковскую, которая по сюжету до 15 лет жила в Мариуполе, а затем переехала с родителями в Москву. После начала полномасштабного российского вторжения среди украинцев стала относительно популярной точка зрения, что создатели сериала высмеивали уроженцев и жителей Украины. Например, в октябре 2022 года Instagram-аккаунт yaktytam опубликовал вирусный пост со сценами, которые авторы публикации посчитали оскорбительными по отношению к Мариуполю. О подборке рассказали и украинские СМИ. Например, „ 24 канал “ выпустил заметку под заголовком „Как няня Вика позорила украинцев и Мариуполь“, а УНИАН написал, что актёры ситкома „унижали Украину“. Даже в публикации о смерти Заворотнюк Telegram-канал „ Труха⚡️Україна “ (719 000 просмотров) сделал напоминание: „В сериале „Моя прекрасная няня“ украинцев изображали глупыми и недалёкими“.

„Проверено“ обратило внимание на ещё одну странность, связанную со временем публикации и создания скриншота. Если верить в подлинность вирусного изображения, то снимок экрана был сделан в 09:27 (время указано в левом верхнем углу). В исходном посте не упомянуто, в каком часовом поясе живёт человек, сделавший скриншот, но если предположить, что автор находился в Украине, где сейчас время совпадает с московским, то между созданием снимка экрана и его публикацией в канале Open Ukraine прошло почти два часа.

Редакция „Проверено“ впервые увидела публикацию о высказывании Потапа в адрес Заворотнюк 30 мая в 14:58 по московскому времени. На тот момент подобной сториз в инстаграме музыканта не было. Однако в большинстве публикаций об этом посте Потапа указано, что артист якобы быстро удалил его после шквала критики в свой адрес. Отметим, что на вирусном изображении представлен украиноязычный интерфейс Instagram и указано, что сториз появилась 5 мин. назад.

Показательно и то, что в Сети распространяется один и тот же скриншот, якобы сделанный через 5 мин. после появления сториз. Кажется маловероятным, чтобы среди аудитории Потапа (в Instagram на него подписаны 1,8 млн человек) не нашлось хотя бы ещё одного человека, запечатлевшего резонансную публикацию. Кроме того, ни в одной из найденных нами новостных заметок не была приведена ссылка на исходную сториз, то есть проверить наличие её заархивированных копий, если они были, не представляется возможным.

В тот же день около 16:20 на публикации в СМИ и Telegram-каналах отреагировал Потап. Он опубликовал две сториз и дублирующий их пост на украинском языке, в которых заявил, что не высмеивал смерть Заворотнюк. Музыкант назвал вирусный скриншот подделкой.

Сначала похоронили меня, а потом я воскрес и высмеиваю смерти других…Российская ИПСО (информационно-психологическая спецоперация. — Прим. ред.) в действии, но предлагаю не вестись на такие провокации. Очередная дезинформация, цель которой — выставить украинцев в негативном свете. Обо мне часто пишут что попало, но, когда уже наши СМИ подхватили новость, сгенерированную в российском инфопространстве и которая сначала появилась именно в их новостях, хочу сказать: не доверяйте отфотошопленным скринам, чтобы в нашем медиапространстве не было новостей, которые нацелены на дискредитацию украинцев. Это пример, как нас пытаются выставить извергами. Мы же с вами разумное общество, умеющее анализировать и проверять то, что видим, слышим и читаем.Поэтому не верьте всему, что читаете.Больше — в сториз.

Вскоре Потап опубликовал минутную видеосториз (ролик также продублирован в отдельном посте — в подписи артист назвал Заворотнюк „прекрасной актрисой“ и „замечательным человеком“), где ещё раз высказался, на этот раз на русском языке.