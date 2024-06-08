Правда ли, что Зеленский купил казино на Северном Кипре?

Во многих публикациях о кипрском казино в качестве первоисточника указано турецкое медиа OdaTV. Это независимое СМИ существует с 2007 года, власти страны неоднократно преследовали его журналистов за их профессиональную деятельность. Заметка о сделке с участием близкой к Зеленскому компании была размещена на сайте OdaTV 1 июня. На момент написания этого разбора публикация удалена, но сохранилась в архиве . К заметке прикреплён тот же полутораминутный ролик, что и к вирусным постам, в самом тексте пересказано содержание видео.

В последние месяцы в Сети время от времени распространяется информация о покупке Зеленским или его родственниками элитной недвижимости в разных частях света. „Проверено“ уже разбирало подобные сообщения о сделках с особняками в США и Великобритании, виллой в Египте и поместьем Геббельса в Германии. Все эти новости оказались фейками.

СМИ и Telegram-каналы утверждают, что принадлежащая семье Владимира Зеленского компания Film Heritage, Inc. в начале мая приобрела отель Vuni Palace в частично признанной Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Расположенное в этой гостинице казино в публикациях названо одним из крупнейших в Европе, а стоимость покупки оценивается в £150 млн. Новостные заметки сопровождаются фотографиями отеля, видео с логотипом турецкой телекомпании OdaTV и ссылкой на соответствующую публикацию на её сайте.

Это зарегистрированное в Белизе юрлицо действительно упоминалось в вышедшем в 2021 году расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), опиравшемся на утечку документов, которая известна как „Архив Пандоры“. По данным расследователей, Film Heritage Inc. принадлежала непосредственно Зеленскому до 2019 года, но в преддверии президентских выборов в Украине он передал свою долю жене Елене. На момент проведения расследования белизская фирма входила в сеть связанных с семьёй политика офшорных компаний, которая действовала в том числе и на Кипре.

Адрес сайта отеля и казино в ролике не назван, однако на скриншоте в контактном адресе электронной почты упомянут домен casinohotelvunipalacehotel.com. Сайта с таким адресом не существует, а показанный на видео интерфейс можно найти на сайте casinohotelvunipalace.com. Забронировать через него номер в этом отеле невозможно. По данным сервиса Who.is, сайт был зарегистрирован 29 мая 2024 года, то есть за три дня до того, как OdaTV опубликовал впоследствии удалённое расследование. Примечательно, что у сайта нет версии на турецком языке — основном на Северном Кипре.

Судя по доступным в Сети данным, официальный сайт отеля Vuni Palace — vunipalacehotel.com. В сервисе Web Archive главная страница гостиничного комплекса фигурирует с 2006 года, когда заведение встретило первых гостей. Система бронирования на сайте работает бесперебойно (хотя большинство номеров и занято на много месяцев вперёд). И самое главное — на этом ресурсе нет никакого упоминания компании Film Heritage. Всё это говорит о том, что „альтернативный“ сайт был создан с единственной целью — подкрепить информацию, которая вскоре была распространена через СМИ.