ВИДЕО | За что критикуют ученика Ласнамяэской русской гимназии; погранпереход „Нарва-Ивангород“ больше не работает по ночам - обзор главных новостей за неделю

В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире. За что критикуют ученика Ласнамяэской русской гимназии? Почему Осиновскому выдвинули вотум недоверия? Что происходит на границе в Нарве? Смотрите в нашем видео.