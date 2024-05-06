ВИДЕО | За что критикуют ученика Ласнамяэской русской гимназии; погранпереход „Нарва-Ивангород“ больше не работает по ночам - обзор главных новостей за неделю
В новом выпуске обзора новостей „Новостной дозор“ мы обсудили самые острые темы прошедшей недели в стране и мире. За что критикуют ученика Ласнамяэской русской гимназии? Почему Осиновскому выдвинули вотум недоверия? Что происходит на границе в Нарве? Смотрите в нашем видео.
Из-за языкового барьера между покупателем и работником магазина вспыхнул жаркий спор. Оказывается, это очень частая проблема в Эстонии
„Получишь власть и начнешь увольнять учителей за незнание эстонского языка“. Ученика Ласнамяэской русской гимназии критикуют за политические взгляды
Пугающие результаты первого измерения средней скорости в Эстонии: почти каждый второй водитель превышает скоростной режим
Шесть часов в очереди, опоздание на самолет, драка - чем еще запомнились выходные на границе в Нарве
ВИДЕО | Ночью на погранпункте со стороны Ивангорода образовалась огромная очередь. Утром ситуация не лучше
ВИДЕО | „Это очень круто!“ 21-летний эстонский студент в одночасье стал миллионером с помощью видеоигры