ВИДЕО | Ночью на погранпункте со стороны Ивангорода образовалась огромная очередь. Утром ситуация не лучше(22)
В ночь с 27 на 28 апреля нарвский журналист Роман Викулов запечатлел длинную очередь на погранпункте. По оценкам самого журналиста, в ней стояло не менее 150 человек, направляющихся из Ивангорода в Нарву.
Викулов отмечает, что люди стали выстраиваться в очередь еще в субботу днем. “У меня приятель стоял три часа. А потом к вечеру очередь стала увеличиваться”, – рассказывает он.
Сам журналист живет недалеко от границы. Ночью он вернулся с концерта и еще долго не ложился спать, поэтому какое-то время мог наблюдать за происходящим. Первые кадры он сделал в 02:40 ночи и в течение полутора часов очередь практически не двигалась. Однако постепенно количество людей стало уменьшаться, и к шести утра уже никого не было, рассказывает Викулов.
“Если бы такая очередь выстроилась на эстонской стороне, – рассуждает Викулов, – то можно было бы предположить, что люди уезжают на праздники. (С 28 апреля по 1 мая в России отмечают праздник Весны и Труда – прим. ред). Но почему столько людей идут в Нарву, мне сложно понять”.
Утром 28 апреля пользователь группы „Граница Нарва-Ивангород“ в фейсбуке, опубликовал фото, на котором видно, что на российское стороне снова выстроилась длинная очередь.
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