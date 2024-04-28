ВИДЕО | Ночью на погранпункте со стороны Ивангорода образовалась огромная очередь. Утром ситуация не лучше

Викулов отмечает, что люди стали выстраиваться в очередь еще в субботу днем. “У меня приятель стоял три часа. А потом к вечеру очередь стала увеличиваться”, – рассказывает он.

Сам журналист живет недалеко от границы. Ночью он вернулся с концерта и еще долго не ложился спать, поэтому какое-то время мог наблюдать за происходящим. Первые кадры он сделал в 02:40 ночи и в течение полутора часов очередь практически не двигалась. Однако постепенно количество людей стало уменьшаться, и к шести утра уже никого не было, рассказывает Викулов.

“Если бы такая очередь выстроилась на эстонской стороне, – рассуждает Викулов, – то можно было бы предположить, что люди уезжают на праздники. (С 28 апреля по 1 мая в России отмечают праздник Весны и Труда – прим. ред). Но почему столько людей идут в Нарву, мне сложно понять”.

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Утром 28 апреля пользователь группы „Граница Нарва-Ивангород“ в фейсбуке, опубликовал фото, на котором видно, что на российское стороне снова выстроилась длинная очередь.

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