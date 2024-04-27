Пугающие результаты первого измерения средней скорости в Эстонии: почти каждый второй водитель превышает скоростной режим(5)
Чаще всего превышают скорость на шоссе Хаапсалу-Аэсмяэ
Департамент транспорта впервые провел измерение средней скорости на нескольких участках дорог в разных частях Эстонии, и результаты оказались пугающими - до 40% водителей превышают скоростной режим. Как сообщил Forte вице-канцлер Министерства климата Сандер Сальму, правительственная комиссия по вопросам дорожного движения, собравшаяся в среду днем, дала Департаменту транспорта вытекающие из этого поручения.
Испытательный период проводился с 29 сентября по 8 октября на следующих участках дорог только в светлое время суток:
на 4,4-километровом участке шоссе Таллинн-Нарва (177,2-172,8 км) в направлении Таллинна;
на 4,9 километровом участке шоссе Таллинн-Тарту (94,9–88,8 км) в направлении Таллинна;
на 9-километровом участке шоссе Таллинн-Пярну (111,1-120,2 км) в направлении Пярну;
на 13-километровом участке шоссе Аэсмяэ-Хаапсалу (16,1-3,1 км) в направлении Аэсмяэ.