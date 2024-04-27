Пугающие результаты первого измерения средней скорости в Эстонии: почти каждый второй водитель превышает скоростной режим

Департамент транспорта впервые провел измерение средней скорости на нескольких участках дорог в разных частях Эстонии, и результаты оказались пугающими - до 40% водителей превышают скоростной режим. Как сообщил Forte вице-канцлер Министерства климата Сандер Сальму, правительственная комиссия по вопросам дорожного движения, собравшаяся в среду днем, дала Департаменту транспорта вытекающие из этого поручения.