Авто
27.04.2024, 21:20

Пугающие результаты первого измерения средней скорости в Эстонии: почти каждый второй водитель превышает скоростной режим

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Когда в Эстонии начнут измерять среднюю скорость автомобилей?

  • Чаще всего превышают скорость на шоссе Хаапсалу-Аэсмяэ

Измерение средней скорости
Измерение средней скорости
ФОТО: Transpordiamet

Департамент транспорта впервые провел измерение средней скорости на нескольких участках дорог в разных частях Эстонии, и результаты оказались пугающими - до 40% водителей превышают скоростной режим. Как сообщил Forte вице-канцлер Министерства климата Сандер Сальму, правительственная комиссия по вопросам дорожного движения, собравшаяся в среду днем, дала Департаменту транспорта вытекающие из этого поручения.

Испытательный период проводился с 29 сентября по 8 октября на следующих участках дорог только в светлое время суток:

  • на 4,4-километровом участке шоссе Таллинн-Нарва (177,2-172,8 км) в направлении Таллинна;

  • на 4,9 километровом участке шоссе Таллинн-Тарту (94,9–88,8 км) в направлении Таллинна;

  • на 9-километровом участке шоссе Таллинн-Пярну (111,1-120,2 км) в направлении Пярну;

  • на 13-километровом участке шоссе Аэсмяэ-Хаапсалу (16,1-3,1 км) в направлении Аэсмяэ.

У камер контроля скорости, использовавшихся в пилотном проекте, были выключены вспышки, и во время работы камеры красных световых сигналов не было.

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RusDelfi
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