„Получишь власть и начнешь увольнять учителей за незнание эстонского языка“. Ученика Ласнамяэской русской гимназии критикуют за политические взгляды

Нежелательный ученик

„Я беседовал с администрацией школы, первый раз - в конце марта, когда классный руководитель сообщила мне, что руководство недовольно моей активностью в СМИ. Что я у них на примете, в „списке“ людей, которым доверять нельзя. Что мои статьи стали проблемой для них. Я отправился в кабинет завуча Виктории Месилане и задал ей этот вопрос. Она ответила утвердительно, подчеркнув, что мои статьи портят имидж школы и руководство считает, что „ты не подходишь в нашу гимназию. Для твоего же блага будет лучше не поступать в нашу гимназию, так мне сказали“, - рассказывает Андрей. - После этого разговора, я, конечно, расстроился и задумался, буду ли поступать в эту гимназию. На всякий случай подал документы в другие учебные заведения“.