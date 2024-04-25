Новости Эстонии
25.04.2024, 17:10

„Получишь власть и начнешь увольнять учителей за незнание эстонского языка“. Ученика Ласнамяэской русской гимназии критикуют за политические взгляды

 
Добавлен комментарий школы и вице-мэра по образованию!
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Вчера в Ласнамяэской русской гимназии разразился скандал: ученик 9-го класса Андрей утверждает, что руководство школы дало ему понять: в гимназии его не ждут. Причина, по мнению самого Андрея, заключается в его политических взглядах, отличных от взгляда руководства, и активном выступлении в СМИ. RusDelfi поговорил с Андреем и выяснил позицию администрации школы.

Нежелательный ученик

„Я беседовал с администрацией школы, первый раз - в конце марта, когда классный руководитель сообщила мне, что руководство недовольно моей активностью в СМИ. Что я у них на примете, в „списке“ людей, которым доверять нельзя. Что мои статьи стали проблемой для них. Я отправился в кабинет завуча Виктории Месилане и задал ей этот вопрос. Она ответила утвердительно, подчеркнув, что мои статьи портят имидж школы и руководство считает, что „ты не подходишь в нашу гимназию. Для твоего же блага будет лучше не поступать в нашу гимназию, так мне сказали“, - рассказывает Андрей. - После этого разговора, я, конечно, расстроился и задумался, буду ли поступать в эту гимназию. На всякий случай подал документы в другие учебные заведения“.

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