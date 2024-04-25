25.04.2024, 17:10
„Получишь власть и начнешь увольнять учителей за незнание эстонского языка“. Ученика Ласнамяэской русской гимназии критикуют за политические взгляды
Добавлен комментарий школы и вице-мэра по образованию!
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Ласнамяэской русской гимназии разразился скандал: ученик 9-го класса Андрей утверждает, что руководство школы дало ему понять: в гимназии его не ждут. Причина, по мнению самого Андрея, заключается в его политических взглядах, отличных от взгляда руководства, и активном выступлении в СМИ. RusDelfi поговорил с Андреем и выяснил позицию администрации школы.