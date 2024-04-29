Шесть часов в очереди, опоздание на самолет, драка - чем еще запомнились выходные на границе в Нарве

“Толерантность закончилась, когда два каких-то гнилых дрыща застуканы за новой бизнес схемой - подвозят людей и впихивают их сразу в здание в очередь. У входа "работают", - написала Наталья. - И тут народ сплотился так, что началась драка. Ребятам навешали и объяснили, что нужно жить честно, а люди стоят пятый час. Пацаны сначала не поверили и попытались снова внаглую кого-то впихнуть, но тут появился харизмат Маргус или Мадис...эстонец, по-моему единственный в толпе, который как кто-то заметил "один с яйцами", а по факту человек неравнодушный, который встал у входа и стал пацанов контролировать…Позже приехала машина Росгвардии и скорая”.

Об этих же „ушлых предпринимателях“ более подробно написала другая Наталья, которая провела на границе в субботу пять часов. Она с дочкой и собакой встала в очередь на КПП со стороны Ивангорода в 14:45 27 апреля, а вышла на Петровскую площадь в 19:40.

“Пока мы все стояли, заметили подозрительных личностей, снующих туда-сюда и подвозящих к пограничному домику разных людей: оказалось, ивангородские ушлые товарищи продают места в очереди”, - еще рассказала Наталья. Но активный мужчина из очереди вызвал полицию и сдал их.

“Под конец очередь озверела и ругалась матом, не пропуская вперёд пеших с детьми”, - добавила она. Ко всем прочему, ее автобус ушёл, забрав предыдущих опоздавших пассажиров, ее и других, сильно застрявших в очереди людей, отправили на следующий рейс, но пришлось еще ждать, когда заполнятся все места в автобусе.

Наталья также писала про субботу, что на российской границе в Ивангороде было столпотворение. Она решила, что причина в майских праздниках. Она простояла четыре с половиной часа, чтобы пройти контроль на КПП в Ивангороде и потом пять минут - на эстонском КПП. “За время ожидания люди сплотились и перезнакомились”, - написала она в своем посте в фейсбуке. К сожалению, некоторые из пассажиров автобуса, на котором она ехала до Ивангорода, опоздали на последний самолет из Таллинна в Хельсинки, а далее на утренний рейс из Хельсинки в Барселону. “Сначала судорожно искали другие варианты пути до финской столицы, но ничего не нашли и смирились с неизбежностью”, - отметила она.

Руслан, участник фейсбук-группы „Граница НАРВА-ИВАНГОРОД “ написал, что 27 апреля, в субботу зашел на погранпункт со стороны России в 19:17, а вышел в Нарве в 01:50. “Границу РФ мы прошли за 4 часа, а границу Эстонии за 2, - уточнил Руслан. - Очень повезло и нам, и родителям детей младших классов. Они быстро нашли друг друга в этой очереди, подружились и для них эти 6 часов прошли незаметно”.

Ирина поделилась своим рассказом, что она приехала в Нарву в воскресенье на автобусе компании Lux Express в 14:00. Со стороны Нарвы, по ее словам, шли только те, кто приехал с ней на автобусе. На входе, со стороны моста, она заметила примерно человек 50 и много людей еще шли в Эстонию. На входе в КПП Ивангорода со стороны моста стояли 10 человек, а со стороны Ивангорода не менее 150 человек. По словам Ирины, водители рассказали, что утренние рейсы разных транспортных компаний почти совпадают по времени, из-за чего могут появляться такие очереди. Но, к счастью, границу удалось пройти быстро, автобус до Санкт-Петербурга даже выехал на полчаса раньше запланированного времени.

„Кому сегодня в Россию надо? Вообще пусто! На Эстонской стороне ноль людей, на России 5 человек впереди меня“, - такой комментарий появился в группе „Граница НАРВА-ИВАНГОРОД “ 28 апреля в 10:00.

Марина, участница группы, с огорчением написала, что еще ни разу не стояла в такой очереди. “27 апреля в 22-30 пришла на КПП Ивангород. 28 апреля 03-05 вышла с КПП Нарва. Автобус Lux Express отправился с опозданием в 2 часа. Водители сказали, что с 25 апреля опоздания автобусов 3-4 часа”. Кстати, по словам других пользователей интернета и участников группы, ночью не работала биометрия. Некоторые предположили, что причина очереди со стороны Эстонии как раз в этом.

На пятом часу ожидания лирика уступает место насущным вопросам: “Прикидываем, успеют ли на автобусы, электрички, гуглят расписание и хостели в Нарве на план Б в случае опоздания. Фаза принятия - благодарим Бога за хорошую погоду и тепло, жалеем тех, кому достанется так стоять в холод или зной”. Наталья также отметила момент, что при выходе на улицу под зеленый навес люди из очереди в Россию машут тем, кто идет в Эстонию, приветствуют. „Нет, не знакомые! Просто они тоже стоят часами и приветствуют нас, как собратьев. Машем и смеемся в ответ. Тащимся по мосту. На эст.границе проход по биометрии занимает 5 секунд, очереди ноль. Досмотра нет“, - описала ситуацию Наталья.

Наталья поделилась и другими наблюдениями за пять часов ожидания. “Люди в очереди за время ожидания становятся ближе, обсуждают свою жизнь, политику, проблемы и радости. Сильно сплачивает отсутствие возможности удовлетворить базовые потребности, еда и туалет тоже постоянно обсуждаются. Помогают присмотреть за багажом, пока отчаянные бегают вокруг в поисках WC”, - рассказала Наталья.

Тогда же, в воскресенье, 28 апреля, Анна, участница все той же группы фейсбука, писала примерно в 17:00, что перед ней в очереди стоит “человек 150 и за нами человек 25”. Примерно в это же время Галина написала о том, что на Эстонском КПП стоит около 80 человек, но по биометрическим паспортам люди проходят очень быстро, стоят те, кто без них. А “в сторону России почти никого” в это же время, оставила комментарий Екатерина.

В группе многие спрашивают о количестве человек в очереди на данный момент, некоторые постоянные авторы группы даже возмущенно пишут, что люди не понимают, насколько быстро меняется ситуация. Пользователь фейсбука Андрей дает такой совет: “Начинать проход с утра, закладывать 3-4 часа и иметь план, на чем ехать, если пройдешь раньше или позже или что делать, если перешел быстро. Одеться тепло и непромокаемо, взять воду и еду, но желательно пить и есть меньше, чтоб не приспичило. Сходить в туалет прямо перед проходом (у эстонцев после кпп), может взять табуретку складную и надеть памперс (я лично 4 часа без туалета не выстою). Это все, что точно подойдет в любой ситуации. Блажить, что очереди большие смысла нет”.

Периодически кто-то в фейсбуке начинает ругать пограничников, особенно достается российской стороне, потому что очереди там длиннее. Но многие вступаются за них, сообщая, что работают все окна, а пограничники ведут себя дружелюбно.

А что дальше?

Уже известна информация, что с 1 мая Эстония закрывает свой погранпункт на ночь. С 23:00 вечера до 07:00 граница не будет никого пропускать. Автобусные компании уже поменяли свое расписание. И согласно новому графику, последний рейс будет приезжать в Нарву до 20:00, чтобы люди успевали спокойно переходить границу.

Все в той же группе пользователи обсуждают, как быть после 1 мая. Кто-то ищет варианты добираться через Минск, Вильнюс или Псков, но сами же находят минусы таких маршрутов. Кто-то призывает так называемых „несунов“ пересекать границу реже, но опять же понимают, что это риторическое обращение. Есть и те, кто уже забронировал отели в Нарве на май и другие месяцы, понимая, что поедут в Россию с детьми и оказаться с ними ночью в непонятной ситуации не хотят.

Кто-то обращается к финнам и другим иностранцам с призывом ехать в соседнюю страну через Норвегию и другие страны, чтобы очереди в Нарве были меньше. Но судя по ответам, эти варианты люди уже просчитывали и пока им удобнее добираться к родным в России через Эстонию. А на замечание „ не надо пока вообще ездить в Россию, вы сами себя не уважаете, стоя в таких очередях“, сыплются ответы в духе: а как же родители?