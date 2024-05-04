Организатор конференции: В Эстонии бизнесы не понимают, как можно себя продвигать через креатив. Реклама или в „лоб“, или через „сарафанное радио“

Хедлайнер — Лиза Монеточка

„К нам часто приходят с „болями“, — рассказывает основатель бизнес-клуба Prime Дарина Гамм-Иневатова. — Основная боль — маркетинг. Предприниматели не знаю, как изучить потребности рынка в товарах и услугах, как организовать производство и сбыт продукции. Информации вроде много, но как ее обработать и какая стратегия будет работать конкретно для тебя и твоего бизнеса — это у всех самый большой вопрос. Отсюда и появилась идея что-то делать с маркетингом“.

Именно поэтому организаторы решили провести большую русскоязычную конференцию. „На русском языке, так как таких мероприятий не хватает“, — уточняет Дарина.

Конференция, рассчитанная для предпринимателей и маркетологов, пройдет 11 мая в Таллинне и соберет большое количество спикеров и представителей бизнеса. Хедлайнером мероприятия станет Лиза Монеточка, которая выступит с темой построения личного бренда и расскажет, как быть самому себе PR-специалистом.

„У крупных бизнесов не хватает общения"

Один из организаторов мероприятия предприниматель Николай Артеменко отмечает, что в Европе, если сравнивать со странами СНГ или США, другой менталитет, связанный с продвижением товаров и услуг.

„Когда я запускал свой стартап в России, у меня он был построен на креативе. И если это работало в странах СНГ, в Грузии, Украине, России, то в Европе, особенно в странах Балтии и Скандинавии, такое вообще не „зашло“. Потому что люди вообще не понимали, почему я должен продвигать свой товар таким образом, через креативную геймификацию. Я столкнулся впервые с тем, что креативные продвижения, например, партизанский маркетинг, не присутствует в Эстонии. Потому что люди привыкли здесь рекламироваться в „лоб“ либо через „сарафанное радио“. Как здесь работают многие кафешки? Они вообще рекламу не дают. Они работают по принципу „кто-то пришел, поел, сказал: „классно“, и потом пошли другие“.