Организатор конференции: В Эстонии бизнесы не понимают, как можно себя продвигать через креатив. Реклама или в „лоб“, или через „сарафанное радио“(1)
„Боли“ современных предпринимателей, работающих в Эстонии — это нехватка общения, выход бизнеса на новый уровень, а также продвижение своих продуктов. Бизнесмены привыкли рекламироваться „в лоб“, забывая о том, что современному потребителю этого недостаточно.
Хедлайнер — Лиза Монеточка
„К нам часто приходят с „болями“, — рассказывает основатель бизнес-клуба Prime Дарина Гамм-Иневатова. — Основная боль — маркетинг. Предприниматели не знаю, как изучить потребности рынка в товарах и услугах, как организовать производство и сбыт продукции. Информации вроде много, но как ее обработать и какая стратегия будет работать конкретно для тебя и твоего бизнеса — это у всех самый большой вопрос. Отсюда и появилась идея что-то делать с маркетингом“.
Именно поэтому организаторы решили провести большую русскоязычную конференцию. „На русском языке, так как таких мероприятий не хватает“, — уточняет Дарина.
Конференция, рассчитанная для предпринимателей и маркетологов, пройдет 11 мая в Таллинне и соберет большое количество спикеров и представителей бизнеса. Хедлайнером мероприятия станет Лиза Монеточка, которая выступит с темой построения личного бренда и расскажет, как быть самому себе PR-специалистом.
„У крупных бизнесов не хватает общения"
Один из организаторов мероприятия предприниматель Николай Артеменко отмечает, что в Европе, если сравнивать со странами СНГ или США, другой менталитет, связанный с продвижением товаров и услуг.
„Когда я запускал свой стартап в России, у меня он был построен на креативе. И если это работало в странах СНГ, в Грузии, Украине, России, то в Европе, особенно в странах Балтии и Скандинавии, такое вообще не „зашло“. Потому что люди вообще не понимали, почему я должен продвигать свой товар таким образом, через креативную геймификацию. Я столкнулся впервые с тем, что креативные продвижения, например, партизанский маркетинг, не присутствует в Эстонии. Потому что люди привыкли здесь рекламироваться в „лоб“ либо через „сарафанное радио“. Как здесь работают многие кафешки? Они вообще рекламу не дают. Они работают по принципу „кто-то пришел, поел, сказал: „классно“, и потом пошли другие“.
Рынок в Эстонии не самый большой, поэтому, по словам организаторов мероприятия, они пытаются открыть двери, дать возможности, как продвигаться. „Через социальные сети можно продвигаться вообще неограниченно. Это самый эффективный на данный момент, и при этом бесплатный метод — рилз в Инсаграмм. Да, сеть непопулярна в Эстонии, но популярна во всем мире. Когда перед тобой весь мир, ты должен использовать бесплатные возможности!“ — считает Артеменко.
Николай отмечает, что в последние годы начинается движение в сторону развития личного бренда .
Еще одна боль предприниматель — структурировать свой бизнес на начальном этапе так, чтобы выйти на автоматизацию, без ежедневного участия владельца бизнеса.
„У более же крупных бизнесов не хватает общения. „У меня вроде бизнес есть, но как выйти на другой уровень? Как сломать стеклянный потолок, чтобы перейти на новый уровень?“. Именно поэтому мы хотим объединять крупных предпринимателей, чтобы они друг друга заражал на следующий этап“, — рассказывает Дарина и считает, что важная составляющая — это налаживание связей.
„Главная цель нашего мероприятия — не только послушать спикеров, сколько нетворкинг. Чтобы все перезнакомились, заколлабились, а это однозначно дают буст бизнесу. А если дает развитие бизнесу, то и экономике тоже. Такими маленькими шажками мы развиваем экономику Эстонии“, — отметил Николай Артеменко.
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