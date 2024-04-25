Из-за языкового барьера между покупателем и работником магазина вспыхнул жаркий спор. Оказывается, это очень частая проблема в Эстонии(40)
В магазине торговой сети Prisma на прошлой неделе произошел неприятный инцидент, когда обслуживающий клиентов работник магазина, владевший только русским языком, крайне невежливо повел себя с покупателем. Выясняется, что речь идет об распространенной в сфере торговли проблеме.
20 апреля покупателю в кассе самообслуживания магазина Prisma потребовалась помощь в сканировании товара. На помощь ему пришел говоривший только по русский обслуживающий клиентов сотрудник, который громко на русском языке выражал свое недовольство тем, что клиент не может справиться самостоятельно. Когда у покупателя это вызвало раздражение, работник торгового зала в гневе сказал: „Попробуй сам здесь в Prisma поработать!“ Покупатель в связи с инцидентом обратился в информационный стол магазина, где подал на работника жалобу.