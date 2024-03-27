Винер назвала „командой бомжей“ россиян, которые выступят на Олимпиаде

„Мое мнение было озвучено еще в Перми на совете президента (он прошел в октябре 2023 года. — РБК), с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду“, — сказала Винер.

Президент ВФХГ отметила, что спортсмены со всего мира смогут выступить на Играх с гимном и флагом, а россияне даже не смогут принять участие в церемонии открытия. „Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку, похожую на „похоронный марш“, вместо гимна“, — добавила Винер.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP).Сейчас на Игры отобрались 12 российских спортсменов, их фамилии МОК не уточнял. После проверки со стороны AINERP станет известно, кто из российских спортсменов получит приглашения на Игры.

Министр спорта Олег Матыцин на прошлой неделе заявил, что российские спортсмены сами примут решение по участию в Олимпийских играх. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпиаду, могут поехать на турнир в Париже. Вопрос участия является личным решением атлета и федерации.

Точно не выступят в Париже представительницы российской художественной гимнастики. Винер говорила, что это общее решение спортсменок и тренерского штаба, а Арина и Дина Аверины даже решили завершить карьеру из-за невозможности выступить в Париже под флагом России.