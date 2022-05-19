Олигарх Алишер Усманов разводится с Ириной Винер

68-летний Усманов и 73-летняя Винер-Усманова поженились в 1992 году. У них нет совместных детей.

Сообщается, что Алишер Усманов подал заявление о разводе с Винер-Усмановой на мировой участок №205. В этой инстанции не решаются никакие вопросы по совместно нажитому имуществу, происходит только фактическое расторжение брака. Беседа между представителями сторон состоялась сегодня, 19 мая, после чего супругам было дано примерно две недели на принятие окончательного решения.