Отвратительный пример для сестер Авериных: блогер комментирует награждение российских гимнасток

Я видел совершенно разные мнения на этот счёт. От взвешенных объективных анализов, до брызгания слюной в духе ”русофобию затевают”. Естественно, всё перешло в сферу национальных вопросов: под микроскопом стали изучать паспорта судей Олимпиады (о ужас, среди них была даже украинка, налицо заговор с целью унизить Россию за счёт спорта), а в комментариях об Ашрам на каждого третьего можно было заводить дело о ксенофобии за антисемитские высказывания. Правда, глава технического комитета Международной федерации художественной гимнастике представляла Россию, но это уже другой вопрос.

Всё дело в том, что самый российский вид спорта на Олимпиаде впервые с 1996 года завершился победой не россиянки. И даже не уроженки СССР , как в 1996-м. Золото взяла израильская гимнастка Линой Ашрам, хотя сёстры Дина и Арина Аверины завоёвывали практически всё золото на чемпионатах мира последних лет. А тут ещё и Ашрам угораздило ленту уронить, и тысячи россиян как один убеждали, что ”нельзя стать олимпийским чемпионом, уронив предмет” (все же так хорошо знают правила!).

Думаю, даже далёкие от спорта люди слышали шум, который подняли в начале августа. Все внезапно стали знатоками судейства в художественной гимнастике и с пеной у рта объясняли, что гимнасток засудили, чтобы "унизить Россию".

В число награждаемых закономерно попала российская гимнастка Дина Аверина. Она взяла серебро в женском индивидуальном многоборье и должна была получить BMW X3. Но вот сюрприз: оказалось, что Дине Авериной вручили X5, который давали олимпийским чемпионам. А Арина Аверина, ставшая на Играх четвёртой, получила X3, хотя не должна была получить ничего.

Я молчал на эту тему очень долго, потому что, в отличие от ”экспертов”, раз в четыре года вспоминающих о существовании художественной гимнастики, не обладаю достаточными знаниями, чтобы оценить все тонкости судейства на Олимпиаде. И насчёт судейства я продолжу молчать. А вот насчёт одной вещи молчать не могу.

Если даже оставить за скобками истерики о несправедливом судействе, единого мнения о работе арбитров я не увидел. Зато увидел отвратительное поведение Главы Федерации художественной гимнастики России Ирины Винер-Усмановой. Её желание защитить своих гимнасток понятно и объяснимо. Но говорить прямым текстом: ”Я не считаю Ашрам олимпийской чемпионкой” — это уже прямое неуважение к сопернице, которая вообще-то сделала всё для того, чтобы выиграть. Или ей надо было подойти к представителям МОК и сказать: ”Сорямба, я что-то не заслужила медальку, отдайте её русским”?

Но поговорить я хочу не об этом. Спорт состоит не только из преодоления себя, но из многочисленных ошибок. И ошибок не только соперников, но и судей. Иногда это бывает обидно, иногда ошибки даже входят в историю. Культовый пример — ”рука бога” Диего Марадоны на чемпионате мира по футболу. Тогда легендарный аргентинец забил мяч рукой, а арбитр не увидел нарушения правил и засчитал гол.

Как вы думаете, каково было англичанам, в ворота которых был забит гол рукой?

Наверное, не легче, чем немцам, которые за 20 лет до этого эпизода пропустили очень спорный гол в финале чемпионата мира по футболу — 1966. Тогда забила Англия, а лайнсмен (кстати, советский судья Тофик Бахрамов) уверенно засчитал мяч, хотя о том, был ли гол или нет, споры идут до сих пор.

Что уж говорить об эстетических видах спорта, где огромное значение имеют решения судей и их оценка действий спортсменов. Фанаты до сих пор помнят скандал с Алексеем Немовым на Олимпиаде в Афинах, когда за его выступление были поставлены сильно заниженные оценки, и публика несколько минут оспаривала решение арбитров.