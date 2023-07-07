Дарья Касаткина: уход Анетт из спорта разбивает мне сердце

Касаткина, который на данный момент занимает десятое место в мировом рейтинге (лучший результат в ее карьере — 8-е с октября прошлого года), — одна из спортсменов из России или Белоруссии, которая больше всех высказалась о войне в Украине. Девушка неоднократно выражала страх перед возвращением домой не только из-за войны, но и из-за „каминг аута“ в прошлом году — в глазах своей родины Касаткина нарушает закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду.

„С начала войны я слежу за ситуацией ежедневно. Этого много. В какие-то моменты это выходит у меня из головы, и я стараюсь отключиться от всего этого, по крайней мере, на теннисном корте. Теннис мне очень помогает“, — передает Ubitennis слова спортсменки с турнира в Истборне.

„Мои друзья и семья все еще в России. Как видите, там сейчас бардак. Я беспокоюсь за своих друзей, потому что они живут в Воронеже, куда этот наемник (Евгений Пригожин, лидер „Вагнера“) вошел. Я очень беспокоилась, они были очень напуганы“.

„Очевидно, что украинцам приходится намного хуже, но я очень переживаю за людей, которых люблю. Это был тяжелый год, и мы не знаем, сколько еще это продлится. Если честно, я не вижу этому сейчас конца“, — добавила Касаткина. „Честно говоря, я чувствую себя дерьмом. Я этого не скрываю. Трудно противостоять таким обстоятельствам в течение такого длительного времени. Я стараюсь оставаться хорошим человеком в этой ситуации. Это все, что я могу сделать“.

Касаткину освистала толпа на Открытом чемпионате Франции после матча с Элиной Свитолиной. Зная, что украинки не пожимают руку игрокам стран-агрессоров после матча, Касаткина показала украинской коллеге большой палец вверх в знак поддержки.

На Уимблдоне Касаткина уже дошла до третьего круга. В первом раунде она обыграла американку Кэролайн Долхайд 6:1, 6:4, а во втором раунде на главном корте победила местную теннисистку Джоди Беррейдж (WTA, 108-е место) 6:0, 6:2.

„Анетт — одна из моих лучших подруг на корте. Понимание, что она должна остановиться в таком юном возрасте, разбивает мне сердце“. Дарья Касаткина