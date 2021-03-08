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Контавейт проиграла Соболенко в двух сетах и вылетела из турнира в Дубае
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Контавейт обыграла румынку и сыграет с Соболенко за выход в четвертьфинал
Кайа Канепи завершила выступление в Дубае
Контавейт прошла во второй круг турнира в Дубае. На очереди Канепи
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ФОТО: Теннисистка Анетт Контавейт показала свою грудь
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ВИДЕО: Контавейт дала бой двукратной чемпионке Уимблдона, но...
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ВИДЕО: Контавейт победила экс-первую ракетку мира Кербер
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Контавейт разгромила финалистку Открытого чемпионата Австралии
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Медведев проиграл Джоковичу финал Australian Open
(4)
ФОТО и ВИДЕО: Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии
(2)
Медведев разгромил Циципаса и вышел в финал Australian Open
(3)
ВИДЕО: Серена проиграла полуфинал Осаке, Джокович победил Карацева
(3)
Дочь миллиардера не пустили в полуфинал Australian Open
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27-летний дебютант из России пробился в полуфинал Australian Open
ФОТО и ВИДЕО: Канепи и Контавейт зачехлили ракетки на Australian Open
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Канепи вынесла с корта чемпионку Australian Open! Контавейт тоже победила
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ФОТО: Серена выходит на корт в экстравагантном наряде
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Канепи и Контавейт успешно начали Открытый чемпионат Австралии
ФОТО: Контавейт показала характер, Канепи проиграла финал
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Канепи пробилась в финал, Азаренко не вышла на матч с Контавейт
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ВИДЕО: Контавейт одолела американку, Канепи без игры вышла в полуфинал
Заразившийся короной охранник породил хаос. Все матчи отменены
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ВИДЕО: Контавейт обыграла американку, Канепи победила россиянку
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ФОТО и ВИДЕО: Канепи победила 7-ю ракетку мира Соболенко
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Теннисный союз: "Потерю главного спонсора восполнить невозможно"
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Контавейт попала в коронатюрьму: плохая еда, четыре стены, мыши в комнате...
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ВИДЕО: Соболенко выиграла финал в Абу-Даби у Кудерметовой
Обидчица Контавейт пробилась в финал теннисного турнира в Абу-Даби
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Молодая российская дебютантка зачехлила экс-первую ракетку мира
ВИДЕО: Ужасное падение опытной теннисистки во время матча
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Выступавшая в Ласнамяэ украинка подозревается в применении допинга
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Анетт Контавейт неудачно начала новый сезон в Эмиратах
"Когда узнала свой диагноз, возник сильный страх за беременность"
ФОТО: Топ-теннисистка обручилась на Рождество с теннисисткой
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Эстонец Тамм выиграл теннисный турнир в Тунисе
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ФОТО: Похорошевшая Шарапова переключилась на фитнес
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Звезда мирового тенниса забеременела от врача во время лечения от Covid-19
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Россиянин Медведев выиграл Итоговый турнир ATP
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Чемпионы Эстонии Малыгина и Иванов подтвердили свой класс
ФОТО: Украинская спортсменка в сексуальном купальнике
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Канепи победила в финале экс-вторую ракетку мира Звонареву
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