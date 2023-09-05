Первая ракетка России в шутку сказала, что готова выступать на турнирах WTA под радужным флагом

Лучшая теннисистка России Дарья Касаткина в шутливой форме ответила на вопрос, тяжело ли ей выступать на турнирах без российского флаг. Девушка призналась, что не против выступать в нейтральном статусе, но рассматривает возможность предложить альтернативу Женской теннисной ассоциации. Об этом она рассказала New York Times.

„Я хочу спросить у WTA, смогу ли я выступать под радужным флагом“, — со смехом сказала Касаткина.

Летом 2022 года Касаткина совершила каминг-аут. После своего признания теннисистка опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко.

Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина располагается на 14-м месте. Это лучший результат среди россиянок. Лидировать продолжает Ига Свентек из Польши. Второй идет белоруска Арина Соболенко, Джессика Пегула (США) — третья.

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