Усманов и Винер развелись. Олигарх отозвал иск

На портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы сообщается о прекращении производства по делу. Представители Усманова заявили в суде отказ от требований, передает „Р-Спорт“.

„Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом истца от исковых требований“, – огласил решение судья Борис Сафарин.

О том, что пара намерена расторгнуть брак, стало известно в мае.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова подтвердила факт официального развода с российским предпринимателем Алишером Усмановым. Они поженились в 1992 году — таким образом, брак продлился 30 лет.

„Мы развелись в ЗАГСе“, — приводятся слова Ирины Винер-Усмановой на сайте телеканала „Матч ТВ“. Ранее сообщалось, что Алишер Усманов отозвал иск, поскольку развестись удалось и без судебного процесса. При этом не сообщалось, по какой именно причине был оформлен развод.

У 68-летнего Алишера Усманова и 73-летней Ирины Винер-Усмановой нет совместных детей.

Винер является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в марте приостановил исполнение своих обязанностей.

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