Российские гимнастки выступят на международных турнирах в составе клубов.

Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, пишет Sports.ru.

„Мне запретили работать с федерациями, мы перешли на клубную систему.

Если к нам будут приезжать гимнастки, то в составе клубов. Мы тоже будем выезжать на международные соревнования, на которые приглашают клубы.

Мы получили много таких приглашений, не под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Это сделано, чтобы мы могли выступать на этих стартах“, – сказала Винер.

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