Жесткая история про легендарную Винер из 90-х: на ЧМ потащила ученицу в туалет и порвала ей ухо
Про главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер ходит невероятное количество слухов. Многие говорят о ее жесткости, а иногда и жестокости по отношению к своим ученицам. Несмотря на это, сами гимнастки даже после завершения карьеры остаются ей благодарны. Все ее методы приводят к медалям — это факт. Зрители редко узнают о каких-то действительно жестких моментах, которые происходят вне соревнований.
Амину Зарипову сейчас знают как тренера олимпийской чемпионки Маргариты Мамун. Во время своей спортивной карьеры Амина была талантливой и яркой гимнасткой, тренировалась как раз у Ирины Винер с начала 90-х. В 1992-м она впервые попала в сборную и уже через год поехала на свой первый крупный турнир — чемпионат мира.
Зарипова очень усердно готовилась к этим соревнованиям, проводила в зале по 12 часов. В итоге физически она была готова, а вот с психологией были большие проблемы. Перед самым выходом на ковер гимнастка начала сильно переживать, даже хотела уйти из зала. Зарипова была готова отказаться от участия, но в это время ее нашла Винер и решила очень необычно привести ученицу в чувства. Об этом рассказала сама Амина:
„Ирина Александровна, вцепившись в меня изо всех сил, потащила в туалет. Не говоря ни слова, крепко схватила за ухо и принялась дергать за него из стороны в сторону. Видимо, я инстинктивно попыталась вывернуться, а Винер не успела ослабить хватку… и мочка уха неожиданно порвалась. Именно это и привело меня в чувство“.
В итоге на том турнире Зарипова выиграла две бронзы — в индивидуальном и командном многоборье (вместе с Инессой Гизиковой и Юлией Росляковой). Тогда гимнастка поняла, что физическая боль хорошо приводит ее в чувства. Поэтому уже после этого инцидента Амина постоянно щипала себя за ноги перед выходом на ковер.
Для многих этот эпизод может показаться страшным и неуместным. Необычный метод сработал, гимнастка хорошо показала себя, но последствия пугают. Особенно когда спортсменка начинает щипать себя до кровоподтеков, просто потому что один раз похожее сработало. Когда Зарипова уже стала тренером, ее вновь спросили про этот момент.
— Ирина Александровна чуть не оторвала мне ухо? Ну не оторвала же! Да, иногда кажется, что на тренировке Винер способна убить, если кто-то из спортсменок в зале недорабатывает. У каждого опытного тренера на этот случай существует своя методика. Есть дети, на которых вообще нельзя кричать — они от этого впадают в ступор. А есть такие, какой была, например, я. Которых надо было любым способом растормошить.
Получается, такая жестокость не является чем-то особенным для тренеров и гимнасток. Но сейчас о таком стараются умалчивать, так как тема насилия в спорте постоянно вызывает массовое недовольство, что сильно сказывается на зрительском интересе. Это всего лишь один инцидент из большой истории художественной гимнастики России, который произошел 30 лет назад. Наверняка сейчас методы стали более цивилизованными. Все же времена изменились, а с ними и люди.
Источник - Sport24
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