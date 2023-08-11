Жесткая история про легендарную Винер из 90-х: на ЧМ потащила ученицу в туалет и порвала ей ухо

Амину Зарипову сейчас знают как тренера олимпийской чемпионки Маргариты Мамун. Во время своей спортивной карьеры Амина была талантливой и яркой гимнасткой, тренировалась как раз у Ирины Винер с начала 90-х. В 1992-м она впервые попала в сборную и уже через год поехала на свой первый крупный турнир — чемпионат мира.

Зарипова очень усердно готовилась к этим соревнованиям, проводила в зале по 12 часов. В итоге физически она была готова, а вот с психологией были большие проблемы. Перед самым выходом на ковер гимнастка начала сильно переживать, даже хотела уйти из зала. Зарипова была готова отказаться от участия, но в это время ее нашла Винер и решила очень необычно привести ученицу в чувства. Об этом рассказала сама Амина:

„Ирина Александровна, вцепившись в меня изо всех сил, потащила в туалет. Не говоря ни слова, крепко схватила за ухо и принялась дергать за него из стороны в сторону. Видимо, я инстинктивно попыталась вывернуться, а Винер не успела ослабить хватку… и мочка уха неожиданно порвалась. Именно это и привело меня в чувство“.

В итоге на том турнире Зарипова выиграла две бронзы — в индивидуальном и командном многоборье (вместе с Инессой Гизиковой и Юлией Росляковой). Тогда гимнастка поняла, что физическая боль хорошо приводит ее в чувства. Поэтому уже после этого инцидента Амина постоянно щипала себя за ноги перед выходом на ковер.

Для многих этот эпизод может показаться страшным и неуместным. Необычный метод сработал, гимнастка хорошо показала себя, но последствия пугают. Особенно когда спортсменка начинает щипать себя до кровоподтеков, просто потому что один раз похожее сработало. Когда Зарипова уже стала тренером, ее вновь спросили про этот момент.