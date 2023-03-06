Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года

Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования в любом качестве, включая работу в качестве тренера. Санкции будут действовать в течение двух лет и начнутся на следующий день после возвращения российских гимнастов на международные соревнования, если это случится в течение пяти лет. Если это случится позже, срок отстранения будет уменьшен.