Российская сборная по художественной гимнастике не выступит на соревнованиях в Киеве

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подтвердила РИА Новости, что сборная России не примет участия в этапе Гран-при, который пройдет на Украине. Соревнования запланированы в Киеве на 14-15 марта.

"В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет", — сказала Винер-Усманова.

Киевский этап Гран-при по художественной гимнастике должен пройти с 14 по 15 марта.

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