Байден: США перебрасывают военных в страны Балтии и вводят санкции в отношении суверенного долга России

Президент США Джо Байден в срочном обращении в связи с ситуацией в Донбассе объявил о новых санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР, передает РБК.

Признание Россией ЛНР и ДНР президент США приравнял к нападению на Украину.

США вводят четыре блока санкций, заявил Байден, которые будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы:

- санкции против российских финансовых институтов — ВЭБа и ПСБ.

- санкции против суверенного долга

- санкции против российской элиты и членов их семей

Еще одной целью санкций стал газопровод ”Северный поток-2” в координации с Германией.

”Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции”, — заявил Байден. По его словам последние высказывания Путина о регионах, ”удерживаемых сепаратистами”, свидетельствуют, что российский лидер ”не заинтересован в дипломатии”.

Байден заявил, что россия может начать полномасштабное вторжение на Украину.

”Нет сомнений, что Россия — это агрессор”, — подчеркнул он, отметив, однако, что возможность избежать этого варианта развития событий сохраняется. Вашингтон по-прежнему ”открыт дипломатии”, но будет судить Россию ”по ее действиям, а не словам”, заявил президент.

США перенаправят в страны Балтии своих военных, которые уже находятся в Европе, сообщил президент Джо Байден.

”Я одобрил дополнительную переброску военных и оборудования, которое находится в Европе, для усиления наших союзников — Эстонии, Латвии и Литвы”, — сказал Байден.

В своем коротком обращении Байден также сказал, что осознает негативное влияние антироссийских санкций на американский бизнес, но заверил, что Белый дом пытается максимально точечно нанести урон российской экономике, защищая при этом интересы американского бизенеса.