ВИДЕО | Алар Карис в Киеве: в ситуации, когда Путин решил вторгнуться в Украину, с ним больше не о чем разговаривать

Глава эстонского государства сказал после встречи, что хотя Эстония поддерживает предоставление Украине членства в ЕС, всё зависит прежде всего от самих украинцев. Как сказал Карис, Украина реализует большое количество реформ с тем, чтобы выполнить критерии, которые необходимы для вступление в сообщество. "Идет интенсивная работа", — констатировал Карис.

По его словам, они с Зеленским говорили о ситуации в сфере безопасности. "Вчерашнее сообщение, пришедшее из Москвы, очень сильно повлияло на это обсуждение", — сообщал Карис.

Среди тем обсуждения был вопрос о том, что Эстония может еще сделать для Украины.

"Желание Украины — это получить дополнительные вооружения, — отметил Карис. — Мы стараемся оказать Украине с одной стороны военную помощь, а другой стороны — политическую".

На вопрос, может ли Россия и дальше продолжить вторжение в Украину, Карис ответил, что об этом говорить трудно. "Но то, что сейчас зашли на украинскую землю, — это такой шаг, на который Европейский союз и США отреагируют, — заверил президент. — Они могут быть довольно болезненными (санкции — ред.)".

Вместе с тем Карис отметил, что встречаться с президентом России Владимиром Путиным он не планирует.

"Я не знаю, о чем мне с ним говорить по этой теме, — сказал президент ЭР. — С ним очень много говорили, и большой пользы от этого не было. Я думаю, что если бы я с ним поговорил, в случае, если бы представилась такая возможность, это не было бы правильным".

"В сегодняшней ситуации, когда он решил войти в Украину, я не вижу, что у меня есть причина с ним о чем-то говорить, — добавил Карис. — Но если начнутся поиски решений и эстонское государство может здесь как-то посодействовать, то, я думаю, можно будет в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами (с российским президентом — ред.) поговорить".

Карис выразил признательность посольству Эстонии, которое продолжает работу в Киеве. "Я думаю, что в этом и состоит задача дипломата, чтобы быть на передней линии. Мне приятно, что эстонское посольство здесь, — сказал он. — По моему мнению, это и определенный знак. Зеленский тоже этим доволен. Эстония, конечно, маленькая страна, но смелая".