22.02.2022, 18:44
Путин объяснил, в каких границах Россия признала "ДНР" и "ЛНР"
”Мы их признали, а значит признали и все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины”, — сказал Путин.
Он выразил надежду, что все ”спорные вопросы” будут разрешены в ходе переговоров между Киевом и руководством республик. ”Но в данный момент это невозможно, так как там идут боевые действия, которые имеют тенденцию к обострению”, — добавил Путин.
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