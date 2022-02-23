В Украине вводят чрезвычайное положение

Теперь решение СНБО в течение 48 часов должна утвердить Верховная рада Украины.

По словам Данилова, чрезвычайное положение будет введено на 30 дней, при необходимости президент Украины сможет продлить его еще на 30 дней. Секретарь СНБО заверил, что введение режима ЧП на жизни украинцев ”радикально” не отразится.

При таком режиме может быть усилена охрана общественного порядка и ограничено движение транспорта, рассказал Данилов. Комендантский час, по его словам, будет вводиться в отдельных регионах только при необходимости — в случае усиления агрессии со стороны России.

Кроме того, 23 февраля Государственная пограничная служба Украины объявила о введении ограничений в районах, которые граничат с Беларусью, Россией и регионами, которые Украина считает временно оккупированными РФ. В этих районах, в частности, ограничено пребывание в пограничной зоне в ночное время, полеты беспилотников, фото- и видеосъемка.

21 февраля Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

22 февраля Совет Федерации разрешил ввести на территории республик российские войска. Это решение было представлено как миротворческая миссия якобы в условиях агрессии со стороны Украины. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался считать действия РФ миротворческими.

После признания Москвой ДНР и ЛНР и одобрения на ввод войск туда президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов (при этом он заявил, что пока не видит необходимости во всеобщей мобилизации). 23 февраля МИД Украины попросил сограждан немедленно уехать из России.