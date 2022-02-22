Эстония солидарна с США и Великобританией: за кибератаками против Украины стоит Россия
Эстония присоединяется к заявлениям США, Великобритании и Австралии, которые приписывают кибератаки на украинский финансовый сектор, которые происходили с 15 по 16 февраля 2022 года, российской военной разведке (ГРУ).
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс заявила, что на основании имеющейся информации мы с большой вероятностью можем утверждать, что за кибератаками стоит российская военная разведка (ГРУ).
”Кибератаки на жизненно важную инфраструктуру противоречат международному праву, и поэтому мы безоговорочно осуждаем их”, — заявила министр иностранных дел Лийметс. ”Нам обязательно нужно помочь укрепить навыки Украины в области кибербезопасности в рамках международного сотрудничества, чтобы Украина могла более эффективно защищать свою инфраструктуру от кибератак”, — добавила министр.
Эстония давно сотрудничает с Украиной в области кибербезопасности и будет продолжать делиться своим опытом и знаниями в обеспечении кибербезопасности Украины. Сотрудничество будет осуществляться, например, путем развития инфраструктуры электронного правительства Украины, электронных услуг и стандартов кибербезопасности.