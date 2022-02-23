НАТО предупредила о подготовке Россией "полномасштабной атаки" на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, 22 февраля, что российские силы продолжают готовиться к возможному вторжению в Украину после признания Москвой независимости двух сепаратистских регионов. "Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение на Украину", — сказал он на брифинге после внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина в Брюсселе.

По словам Столтенберга, уже минувшей ночью дополнительные российские войска перешли через украинскую границу на территории в Донбассе, поддерживаемые Кремлем. "Мы видим дальнейшее вторжение в страну, которая уже подверглась вторжению", — заявил он. Глава НАТО отметил, что Запад по-прежнему призывает Россию отступить для деэскалации ситуации. "Никогда не поздно не атаковать", — сказал Столтенберг.

Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР"

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того как Москва признала независимость самопровозглашенных "народных республик". Во вторник Совет Федерации РФ дал согласие президенту на использование российских вооруженных сил за рубежом.

Признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" вызвало осуждение со стороны Запада. Европейские страны и США анонсировали новые санкции против Москвы. На фоне растущей напряженности в отношениях с РФ союзники НАТО во главе с США уже направили тысячи дополнительных военнослужащих для укрепления восточного фланга альянса. По словам Столтенберга, более 100 самолетов и более 120 боевых кораблей стран НАТО находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

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