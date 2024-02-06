Правда ли, что теперь на границе длинные очереди? Что рассказывают люди
„Что происходит на границе, пишут, что пересекают по пять часов“, „расскажите, кто ходил, как там на границе“, - подобных вопросов в группах социальных сетей сейчас много. С 1 февраля пересекающие границу Эстония-Россия должны это делать пешком, так как мост закрыт для транспорта из-за ремонтных работ на российском КПП. Новые условия вызывают панику у тех, кто редко переходит границу или делает это впервые. В группах в фейсбуке и каналах телеграмма, посвященных теме перехода границы, часто выкладываются фото с очередями на КПП. Что же на самом деле происходит?
Как отмечают в нашем опросе те, кто переходил мост, а также водители компании Lux Express, сопровождающие своих пассажиров через границу, очереди бывают как раз тогда, когда проходят люди, прибывшие на автобусе. Потому что обычно это сразу 30-50 человек. Но как только они проходят паспортный контроль и таможню, очередей нет.
Опытом поездки 3 февраля на автобусе из Санкт-Петербурга в Таллинн с пешей прогулкой через границу поделилась в группе „Граница Нарва-Ивангород“ Mari Ka. Она пишет, что и раньше часто таким образом ездила из России в Эстонию, но в этот раз новый тип пересечения границ вызывал у нее вопросы. Пост Мари собрал почти тысячу лайков и больше двухсот комментариев.
Мари специально выбрала для поездки ночной автобус в надежде, что будет меньше людей на границе. Действительно, местных людей в очереди не было, на погранпункте были только те, кто приехал на автобусе.
Выезд из Санкт-Петербурга, рассказывает Мари, был запланирован на 23:15, но из-за того, что у кого-то были проблемы с документами, автобус отправился на пятнадцать минут позже. Он оказался полным - все 56 человек заняли свои места. „Задержка с выездом повлияла на ситуацию на границе, - пишет Мари. - Приехали в Ивангород в 1:45. И тут же подъехал ещё автобус, который шел в Ригу. На КПП смешались две группы, примерно 90 человек“.
Автобус высадил пассажиров недалеко от российского КПП. Водители сопровождали их, впрочем, как отмечает Мари, вариантов заблудиться практически нет, дорога идет вдоль берега реки. „Но освещения нет!!! Не полная мгла, но видимость слабая, - продолжает Мари. - Возле домика КПП освещение есть. Очередь стояла на улице, лично я простояла 30 минут на улице, прежде чем смогла зайти в домик (одевайтесь тепло). Эта была самая неприятная часть перехода через границу“.
Потом приехавшие на автобусе люди зашли в помещение, где их ждала стандартная таможенная проверка и паспортный контроль. На тот момент работали все четыре окна. Мари отметила, что сотрудники были вежливыми, к стоящим в очереди также подходили сотрудники погранслужбы и сообщали, как организован процесс внутри, подсказывали куда дальше двигаться. Туалета в том помещении Мари не увидела. Наша редакция уже писала, что рядом с КПП российская сторона поставила туалет. Он платный - 20 рублей. Как сообщали уже раньше те, кто пересекал границу, „ключ от него можно взять в соседней будке у женщины в казачьей форме“. За него можно оплатить безналом. Коридор, по которому люди идут по мосту, находится под навесом. В середине моста, уточнила Мари, эстонские пограничники поприветствовали их, но ничего не спросили.
„На эстонской стороне после моста до здания КПП идешь в горку, - продолжила историю Мари. - Я шла минут пять“. В эстонском КПП работало два окна паспортного контроля и автоматы для тех, у кого паспорта ЕС, биометрические паспорта РФ и вид на жительство стран ЕС. Автоматы глючили, добавила женщина в своем сообщении, так что сотрудник помогал почти всем, кто пытался ими пользоваться. „После паспортного контроля попадаешь в коридорчик, где стоят обычно таможенники с собачкой, - пишет Мари. - Тут же из коридорчика можно зайти в зал ожидания, где есть туалеты. Свет в зале выключен, но дверь открыта и туалеты хорошо видны... Персонал прилично говорит по-русски, тоже не заблудишься“.
Получилось, что Мари прошла оба КПП за час. На Петровской площади в Нарве в это время уже собрался народ и ждал автобус. Ее автобус по графику должен был отправиться с площади в 02:00. Но задержался, так как у пассажиров из Таллинна тоже была какая-то накладка с документами. Они поехали с опозданием в полчаса, но прибыли в Таллинн почти вовремя, в пять утра.
Некоторые пользователи фейсбука, участники группы, также отмечают, что на дороге было скользко, когда они шли по мосту.
Компания Lux Express, на автобусе которой ехала Мари, выполняет три рейса ежедневно на маршруте Таллинн – Санкт-Петербург. Из Таллинна автобус отправляется в 7:00, 15:45 и 23:00. Из Санкт-Петербурга в Таллинн – в 8:45, 16:00 и 23:15. На маршруте Lux Express между Ригой и Санкт-Петербургом выполняются два рейса ежедневно – в 7:30 и 18:45 с Рижского автовокзала (в 17:45 от Аэропорта Риги), с автовокзала Санкт-Петербурга в Ригу – в 11:30 и 23:30. На всех рейсах задействован экипаж из двух водителей.
Автобусы компании „Baltic Shuttle“ отходят с автовокзала Санкт-Петербурга ежедневно в 10:00, 14:55 и 23:30. Время в пути около 7 с половиной часов, продолжительность поездки зависит от времени прохождения пограничных и таможенных процедур, отмечают в транспортной компании. А из Таллинна - в 9:45, 15:00 и 21:45.
В 6:30 из Санкт-Петербурга уходит автобус компании Ecolines, из Таллина он выезжает в 6:45.
Еще один пост с подробностями своей поездки написала Marina Sonets. Она ехала из Таллинна в Нарву на поезде 6 февраля. „Поезд в Нарву пришел из Таллинна в 9:35, не хотела мелочиться и взяла такси за 4 евро до КПП, чемодан легкий, но большой, - написала в группе Марина. - На ногах еще с утра шипы на резинке. По льду идешь с невероятной быстротой. Народу с поезда немного. В 9:40 на КПП прошла биометрию, проход от эстонцев небольшой кусок льда с крошкой, а потом до моста чистый, сухой камень. И почему я раньше шипы не надевала? Мост припорошило, но „кошки“ пригодились. 9:50 у российского КПП человек 10 передо мной. Долго проверяли мальчика украинца. Поэтому немного застопорилось. Три окна на проход. Раз пять меня спросили служащие, не с автобуса ли я. Видно, должен подойти. В 10:10 уже сижу, пью кофе в „Пончиках“, 150 рублей любой кофе, 70 пончик (пончик не советую, мне не понравился), но главное, туалет!!!!“
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