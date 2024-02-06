Правда ли, что теперь на границе длинные очереди? Что рассказывают люди

Как отмечают в нашем опросе те, кто переходил мост, а также водители компании Lux Express, сопровождающие своих пассажиров через границу, очереди бывают как раз тогда, когда проходят люди, прибывшие на автобусе. Потому что обычно это сразу 30-50 человек. Но как только они проходят паспортный контроль и таможню, очередей нет.

Опытом поездки 3 февраля на автобусе из Санкт-Петербурга в Таллинн с пешей прогулкой через границу поделилась в группе „Граница Нарва-Ивангород“ Mari Ka. Она пишет, что и раньше часто таким образом ездила из России в Эстонию, но в этот раз новый тип пересечения границ вызывал у нее вопросы. Пост Мари собрал почти тысячу лайков и больше двухсот комментариев.

Мари специально выбрала для поездки ночной автобус в надежде, что будет меньше людей на границе. Действительно, местных людей в очереди не было, на погранпункте были только те, кто приехал на автобусе.

Выезд из Санкт-Петербурга, рассказывает Мари, был запланирован на 23:15, но из-за того, что у кого-то были проблемы с документами, автобус отправился на пятнадцать минут позже. Он оказался полным - все 56 человек заняли свои места. „Задержка с выездом повлияла на ситуацию на границе, - пишет Мари. - Приехали в Ивангород в 1:45. И тут же подъехал ещё автобус, который шел в Ригу. На КПП смешались две группы, примерно 90 человек“.

Автобус высадил пассажиров недалеко от российского КПП. Водители сопровождали их, впрочем, как отмечает Мари, вариантов заблудиться практически нет, дорога идет вдоль берега реки. „Но освещения нет!!! Не полная мгла, но видимость слабая, - продолжает Мари. - Возле домика КПП освещение есть. Очередь стояла на улице, лично я простояла 30 минут на улице, прежде чем смогла зайти в домик (одевайтесь тепло). Эта была самая неприятная часть перехода через границу“.