Мост Дружбы теперь открыт только для пешеходов: Как прошел в Нарве первый день новой реальности
Начиная с раннего утра репортер RusDelfi наблюдал за жизнью на Петровской площади, расспрашивал людей, как они прошли границу и как повлияет на их жизнь закрытие автомобильного движения на пограничном мосту.
7:40 утра. На Петровской площади тишина, если не считать завывания ветра. Еще темно. Удивительно видеть, что на улице Мальми (это улица, ведущая к погранпункту, на ней стояли машины, дожидаясь сигнала для въезда на границу - ред.) нет вереницы автомобилей. Кажется, что они там были всегда в любое время дня и ночи.
С ноля часов 31 января, уже больше суток, не работает система бронирования для прохождения погранконтроля. Она больше не нужна. Судя по озвученным планам России, на два года точно. Именно столько времени страна-сосед хочет строить новый КПП.
Вчера еще была живая автоочередь, но около одиннадцати вечера система показывала одну машину. После 18-24 часовых задержек - очень непривычно. Не было вчера около одиннадцати вечера и фур на въезде на таможенный контроль. Светофор выдавал только зеленый сигнал, но он уже никому не был нужен.
Из-за долгого периода строительства Ивангородского КПП нарвская муниципальная фирма Transservis-N, которая организовывала систему транзитной очереди на границе, теперь сократит четырех работников. Об этом утром писал портал ERR со ссылкой на председателя совета компании Екатерину Платонову. Полностью Transservis-N закрывать город не намерен, так как у компании есть и другие функции. Пока официальной информации, что будет дальше, изменится ли сфера деятельности этой организации, нет.
Департамент полиции и погранслужбы сокращать сотрудников не планирует, но если сейчас на погранпереходе в Нарве работает около сотни людей, то уже в феврале будет достаточно только 80-ти из них. „Остальные получат возможность приступить к работе на вакантных должностях внутри PPA, - сказал несколько дней назад Глава пограничной охраны Вейко Коммусаар. - Мы хотим, чтобы ни один из этих людей не покинул PPA. У нас есть незаполненные вакансии, и мы предлагаем каждому возможность продолжить работу в учреждении. Прежде всего, мы хотим усилить безопасность на зеленой границе“.
Шлагбаум закрыт
Если посмотреть на мост - все спокойно. Даже без фотоаппарата видно, что на мосту установлены ограждения - закрытый шлагбаум с красными сигналами. Со стороны Эстонии - бетонные зубы дракона. Если посмотреть на фото, то видно, что эти зубы как сломанные брекеты стягивают колючая проволока и цепь, а с российской стороны можно увидеть металлические шипы на земле и еще одно заграждение.
Пограничники обеих сторон на посту. Одни в будке, другие - на улице рядом с будкой.
Интересный случай был ночью. Наши пограничники решили, что раз движение закрыто с 1 февраля, а с Россией у нас разница - один час, то они перекроют мост со своей стороны в 23:00. Но примерно через пятнадцать минут после этого, когда сотрудники погранпункта уже перекрывали мост, на него со стороны России въехала фура. Это, конечно, нельзя было назвать безвыходным положением, но странным это положение было точно. Не сразу, но грузовый транспорт пропустили в Эстонию. Это был последний грузовой автомобиль, который в истории старого Ивангородского КПП въехал в Эстонию.
„Зачем так надолго закрывать мост, - не понимаю“
8:00 Мокрый мелкий снег и противный ветер, почти сдирающий с головы шапку. По Петровской площади бодрым шагом навстречу этому ветру, идет мужчина. Спрашиваю, знает ли он о том, что мост Дружбы теперь закрыт для автомобилей. Он знает, но его это удивляет. Оказывается, он хорошо помнит, как эстонская сторона строила свой погранпункт. „Ничего не закрывали, и машины, и фуры, и люди - все двигались по мосту, как-то же мы это сделали, зачем так надолго закрывать мост, - не понимаю“, - говорит Виталий и также бодро уходит в сторону погранпункта, но не сообщает, с какой целью.
Туда же, в сторону погранпункта, налегке идет пенсионер. Его зовут Михаил. Подъехал на старенькой хонде. Спрашиваю, повлияет ли на него закрытие для транспорта моста, отвечает, что теперь не сможет экономить на бензине. „Я ездил бензином заправляться, все экономия“, - уточняет он. Ходит он в Ивангород часто. „У меня там родственники, помогаю им“, - говорит Михаил.
Только он скрывается в автоматических дверях, из погранпункта выходит женщина, по возрасту примерно как Михаил. На вопрос, быстро ли получилось пройти мост, она отвечает, что да. „Сейчас тишина, спокойненько, народу нигде нет, прошла быстро, - рассказывает женщина. - Вот, когда автобусы приедут, тогда очередь будет“.
За 25 минут оба пункта
Около восьми утра в Ивангород пришел автобус компании Ecolines. Он выехал из Санкт-Петербурга в 6:30. Три человека к 8:25 уже перешли границу - они едут транзитом через Эстонию. За 25 минут оба пункта - это быстро. Мост пустой. Чемоданы у них небольшие, поэтому, по их словам, прошли по мосту легко. Две женщины и мужчина выглядят растерянно. Они не понимают, где их автобус. Показывают мне билеты и уточняют, может быть, знаю я. Отправление с Петровской площади в Таллинн в 11:00, но по-местному времени или по российскому? У нас разница час. Смотрю расписание в интернете. Им это сделать сложно, пока не сориентировались, какая ситуация с роумингом. Узнаем, что поедут в Таллинн они все-таки в 11:00 по-местному времени. Но это еще больше двух часов ждать. На Петровской площади где-то согреться невозможно. Ближайшее кафе работает как раз с 11:00. А идти куда-то дальше в незнакомый город с багажом люди не рискнут. Могли бы посидеть и в зале ожидания на территории погранпункта, но волновались из-за автобуса, сразу же вышли на улицу.
Мужчина проявляет инициативу и звонит в офис Ecolines. Он выясняет, что к 9:00 автобус будет стоять на площади. Так и случилось. Пассажиры, когда он подъехал, сразу пошли греться и отдыхать в автобус. Женщине потом лететь во Франкфурт. А мужчине надо добраться до Финляндии. У него там семья. От Санкт-Петербурга через финскую границу ему было ехать до семьи три часа. Но границу закрыли, а работа есть работа. Если раньше он ездил домой раз в три дня, то теперь раз в неделю - через Эстонию.
За десять минут до отправления спросила у водителя, все ли пассажиры на месте. Он ответил, что по планам должно быть 14 человек, еще нескольких ждет.
„Неудобно, некомфортно, но не страшно“
На парковке на площади во это время уже много машин. Есть и с финскими номерами. Около одного из автомобилей стоит компания людей, человек восемь, с тележками. Можно предположить, что скоро они отправятся в Ивангород за продуктами. Или туда что-то понесут. Конечно, говорить они отказываются.
За автобусом Ecolines стоит минивен „Мерседес“, это микроавтобус, который ждет пассажиров также из Санкт-Петербурга, но они поедут в Пярну. По словам водителя, их сегодня только двое, поэтому и автомобиль такой. У его компании всегда был один рейс в день. Так это и осталось.
Примерно в 10:30 на площадь приезжает автобус компании Lux Express. Он в 7:00 выехал из Таллинна. В Нарве он проехал через автобусный вокзал, потом прибыл к погранпункту. Большинство выходящих пассажиров - с багажом. У кого-то небольшой чемоданчик, а у кого-то в руках по два больших чемодана. По словам тех, с кем удалось коротко поговорить, они считают такой пеший переход крайне неудобным, некомфортным, но ничего страшного в этом не видят. Одна девушка сказала, что это лучше все равно, чем просто доехать до Нарвы, перейти мост и искать попутку. Пассажиры очень быстро прошли на границу. А автобус остался ждать тех, кто приедет из России, чтобы везти их в Таллинн.
Как пояснил Райт Реммель, член правления компании Lux Express, ответственный за международную доставку пассажиров, в первую неделю февраля кто-то из сотрудники компании будет дежурить на Петровской площади, чтобы при необходимости подсказать пассажирам, куда идти и ответить на их вопросы, если таковые будут. Райт специально приехал из Финляндии, чтобы проконтролировать ситуацию.
Реммель рассказал, что его компания провела переговоры с Нарвским горсобранием и получила разрешение на остановку на Петровской площади, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров. А также они смогли договориться с российской стороной о том, что остановка их автобусов будет максимально близка от выхода с Ивангородского КПП.
Когда пассажиры Lux Express ушли, на площади вновь стало спокойно. Из погранпункта выходят в основном люди без багажа. С рюкзаками, тележками или вовсе налегке.
Все по плану
Проходит время и после 12 часов дня на площадь въезжает автобус компании Baltic Shuttle.
Позже представитель компании рассказал, что, девять пассажиров первого после закрытия движения рейса автобуса Таллин - Санкт-Петербург прошли все погранично-таможенные процедуры за один час и сели в ожидавший их на российской стороне автобус компании „СКСавто“.
По единому билету автобусы Baltic Shuttle осуществляют перевозку на участке Таллинн - Нарва, а автобусы „СКСавто“ выполняют перевозку на участке Санкт-Петербург - Ивангород.
Первый день „новой реальности“ прошел по плану, транспортные компании отработали свой график четко. По словам Райта Реммеля февраль - такой месяц, когда ездит маленькое количество пассажиров, потом их будет больше. И если на первые дни февраля на их рейсы куплено не так много билетов, как раньше, то уже в ближайшие выходные желающих отправиться в путешествие намного больше. Это хорошая новость для компаний-перевозчиков, но не очень хорошая для местных жителей, которые опасаются все-таки очередей на пограпункте из-за пассажиров автобусов.
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