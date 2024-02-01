Мост Дружбы теперь открыт только для пешеходов: Как прошел в Нарве первый день новой реальности

Если посмотреть на мост - все спокойно. Даже без фотоаппарата видно, что на мосту установлены ограждения - закрытый шлагбаум с красными сигналами. Со стороны Эстонии - бетонные зубы дракона. Если посмотреть на фото, то видно, что эти зубы как сломанные брекеты стягивают колючая проволока и цепь, а с российской стороны можно увидеть металлические шипы на земле и еще одно заграждение.

Департамент полиции и погранслужбы сокращать сотрудников не планирует, но если сейчас на погранпереходе в Нарве работает около сотни людей, то уже в феврале будет достаточно только 80-ти из них. „Остальные получат возможность приступить к работе на вакантных должностях внутри PPA, - сказал несколько дней назад Глава пограничной охраны Вейко Коммусаар. - Мы хотим, чтобы ни один из этих людей не покинул PPA. У нас есть незаполненные вакансии, и мы предлагаем каждому возможность продолжить работу в учреждении. Прежде всего, мы хотим усилить безопасность на зеленой границе“.

Из-за долгого периода строительства Ивангородского КПП нарвская муниципальная фирма Transservis-N, которая организовывала систему транзитной очереди на границе, теперь сократит четырех работников. Об этом утром писал портал ERR со ссылкой на председателя совета компании Екатерину Платонову. Полностью Transservis-N закрывать город не намерен, так как у компании есть и другие функции. Пока официальной информации, что будет дальше, изменится ли сфера деятельности этой организации, нет.

Вчера еще была живая автоочередь, но около одиннадцати вечера система показывала одну машину. После 18-24 часовых задержек - очень непривычно. Не было вчера около одиннадцати вечера и фур на въезде на таможенный контроль. Светофор выдавал только зеленый сигнал, но он уже никому не был нужен.

С ноля часов 31 января, уже больше суток, не работает система бронирования для прохождения погранконтроля. Она больше не нужна. Судя по озвученным планам России, на два года точно. Именно столько времени страна-сосед хочет строить новый КПП.

7:40 утра. На Петровской площади тишина, если не считать завывания ветра. Еще темно. Удивительно видеть, что на улице Мальми (это улица, ведущая к погранпункту, на ней стояли машины, дожидаясь сигнала для въезда на границу - ред.) нет вереницы автомобилей. Кажется, что они там были всегда в любое время дня и ночи.

Пограничники обеих сторон на посту. Одни в будке, другие - на улице рядом с будкой.

Интересный случай был ночью. Наши пограничники решили, что раз движение закрыто с 1 февраля, а с Россией у нас разница - один час, то они перекроют мост со своей стороны в 23:00. Но примерно через пятнадцать минут после этого, когда сотрудники погранпункта уже перекрывали мост, на него со стороны России въехала фура. Это, конечно, нельзя было назвать безвыходным положением, но странным это положение было точно. Не сразу, но грузовый транспорт пропустили в Эстонию. Это был последний грузовой автомобиль, который в истории старого Ивангородского КПП въехал в Эстонию.

„Зачем так надолго закрывать мост, - не понимаю“

8:00 Мокрый мелкий снег и противный ветер, почти сдирающий с головы шапку. По Петровской площади бодрым шагом навстречу этому ветру, идет мужчина. Спрашиваю, знает ли он о том, что мост Дружбы теперь закрыт для автомобилей. Он знает, но его это удивляет. Оказывается, он хорошо помнит, как эстонская сторона строила свой погранпункт. „Ничего не закрывали, и машины, и фуры, и люди - все двигались по мосту, как-то же мы это сделали, зачем так надолго закрывать мост, - не понимаю“, - говорит Виталий и также бодро уходит в сторону погранпункта, но не сообщает, с какой целью.

Туда же, в сторону погранпункта, налегке идет пенсионер. Его зовут Михаил. Подъехал на старенькой хонде. Спрашиваю, повлияет ли на него закрытие для транспорта моста, отвечает, что теперь не сможет экономить на бензине. „Я ездил бензином заправляться, все экономия“, - уточняет он. Ходит он в Ивангород часто. „У меня там родственники, помогаю им“, - говорит Михаил.

Только он скрывается в автоматических дверях, из погранпункта выходит женщина, по возрасту примерно как Михаил. На вопрос, быстро ли получилось пройти мост, она отвечает, что да. „Сейчас тишина, спокойненько, народу нигде нет, прошла быстро, - рассказывает женщина. - Вот, когда автобусы приедут, тогда очередь будет“.

За 25 минут оба пункта