Один для всех: у границы в Ивангороде установили туалет. С 1 февраля на КПП будут очереди

Посещение туалета будет стоить 20 рублей. „Ключ берешь в будке рядом у женщины в казачьей форме и идешь. Российские карты принимаются к оплате“, - сообщают первые посетители.

Появились также указатели, как пройти к автобусу. Идти с багажом, предупреждают опытные туристы, придется в горку, к самому КПП автобус не сможет подъехать.

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