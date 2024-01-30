30.01.2024, 12:20
Один для всех: у границы в Ивангороде установили туалет. С 1 февраля на КПП будут очереди(3)
ФОТО: | Erakogu
Гендерно-нейтральный туалет появился рядом с КПП Ивангород, пишет телеграм-канал „Быстро про Эстонию“. Авторы канала предполагают, что так Россия готовится к закрытию автомобильного движения через границу.
Посещение туалета будет стоить 20 рублей. „Ключ берешь в будке рядом у женщины в казачьей форме и идешь. Российские карты принимаются к оплате“, - сообщают первые посетители.
Появились также указатели, как пройти к автобусу. Идти с багажом, предупреждают опытные туристы, придется в горку, к самому КПП автобус не сможет подъехать.
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