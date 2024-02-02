02.02.2024, 08:00
ВИДЕОИНТЕРВЬЮ В НАРВЕ | Два водителя, правила ожидания, новые места остановок и другие новости Lux Express с 1 февраля
Райт Реммель, член правления компании Lux Express рассказал RusDelfi о том, что изменится в международных рейсах до Санкт-Петербурга.
Автобусы ездят, по словам Реммеля, в штатном режиме, разница только в том, что один автобус высаживает пассажиров у границы, они самостоятельно ее переходят, а затем садятся в другой автобус компании, который ждет рядом с КПП Ивангород, чтобы на нем доехать до Санкт-Петербурга.
Подробности, графики, количество рейсов, сколько водители ждут пассажиров, как все организовано - смотрите подробнее в видео.
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