ВИДЕОИНТЕРВЬЮ В НАРВЕ | Два водителя, правила ожидания, новые места остановок и другие новости Lux Express с 1 февраля

Автобусы ездят, по словам Реммеля, в штатном режиме, разница только в том, что один автобус высаживает пассажиров у границы, они самостоятельно ее переходят, а затем садятся в другой автобус компании, который ждет рядом с КПП Ивангород, чтобы на нем доехать до Санкт-Петербурга.