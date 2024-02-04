ОБЗОР | Что российские СМИ пишут о закрытии погранпункта в Нарве?(19)
1 февраля официально был закрыт проезд через погран-пункт „Нарва-Ивангород“. Решение об этом приняла Россия. Однако некоторые издания восточного соседа в своих публикациях сместили акценты таким образом, чтобы у читателя создалось впечатление, что переход для транспорта был закрыт по инициативе Эстонии.
„Эстония запретила россиянам въезд через погранпереход в Нарве“, - пишет, например, в заголовке новости издание „Бизнес Online“.
Далее в статье все же прописана причина закрытия погранперехода: „Эстония закрыла погранпереход из-за решения России начать реконструкцию международного автомобильного пункта пропуска „Ивангород““.
В конце новости однако авторы добавляют слова главы эстонского МИДа Маргуса Цахкна, который говорил, что Эстония готова закрыть границу с Россией в случае наплыва мигрантов, как это было на российско-финской границе.
В результате подобной манипуляции у читателя, не погруженного в ситуацию, может сформироваться впечатление, что граница закрыта исключительно по инициативе Эстонского государства и решение связано в первую очередь с „наплывом“ мигрантов.
Напоминаем, что на пресс-конференции 4 января 2024 года Маргус Цакхна объявил, что „Россия отправила, наконец, официальную ноту о закрытии с февраля в связи с ремонтом пограничного пункта Ивангород-Нарва для движения транспорта“.
25 января Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что Россия уведомила о планах начать на пограничном переходе „Ивангород“ работы по реконструкции, в связи с чем с февраля погранпункт Нарва-Ивангород будет закрыт для всех транспортных средств в обоих направлениях. Для пешеходов граница остается открытой.
Предположительно, ремонт продлится до конца 2025 года.
Агентство „Интерфакс“, на которое ссылается „Бизнес Online", в заголовке новости 1 февраля так же пишет о том, что границу закрыла Эстония. В тексте статьи однако отмечено, что причиной тому является решение России начать работы по реконструкции.
Буквально в ноябре 2023 года новость о закрытии КПП в Нарве в этом же издании озаглавили нейтрально: „Автомобильный пункт пропуска „Ивангород“ на границе с Эстонией закроют на 2,5 года“.
Громкий заголовок выбрали журналисты издания „Деловой Петербург“: „Колючая проволока, заборы, „зубы дракона“. Эстонцы заблокировали границу с РФ в Нарве“.
При этом в самой статье информация о закрытии границы 1 февраля подана относительно нейтрально. Однако в глаза бросается последняя фраза абзаца:
„На мосту остались и противотанковые надолбы — бетонные пирамиды, известные как „зубы дракона“. Их привезли на мост ещё в середине ноября прошлого года, когда Эстония готовилась закрывать границу по примеру Финляндии. Но в Таллине вспомнили об интересах жителей Эстонии, хоть и настойчиво призывали перестать ездить в Россию“.
Используя ее, автор как бы подчеркивает, что закрытие границы противоречило и противоречит интересам жителей Эстонии. Но даже учитывая, что для кого-то это так, желающим посетить Россию жизнь осложняет решение восточного соседа, а не Эстонского государства.
На „Деловой Петербурог“ ссылается издание „Новости Кингисеппа“ - в заголовке говорится, что „эстонцы заблокировали границу с РФ в Нарве“. В статье используют фото ERR, а текст один в один потворяет статью-источник. Упоминаний того, по решению какого государства, движение транспорта через погранпункт было остановлено, нет.
Информационное агентство „Минская правда“ подала новость о закрытии погранпункта под тем же соусом, что и российские коллеги. „Эстония блокирует пограничный переход в Нарве для транспорта из России“, - пишут журналисты, ссылаясь на Telegram-канал „МИР“. Он, к слову, является закрытым чатом, поэтому перейти по ссылке журналистам RusDelfi не удалось.
В статье белорусского издания так же отсутствует упоминание того, что погранпункт закрывается по причине реконструкции, которую проводит российская сторона.
Уральское издание URA.RU вторит коллегам. „Эстония запретила въезд россиянам на любом виде транспорта“, - гласит заголовок. Правда, в самой статье говорится о том, что распоряжение о том, что пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией закроют на реконструкцию с 1 февраля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
На эмоциональные оценки происходящего не поскупились и сотрудники русскоязычного информационного агентства Baltnews. Оно специализируется на новостях Латвии, Литвы и Эстонии. Входит в медиагруппу „Россия сегодня“.
„Ох уж эта логистика: КПП „Нарва-2“ не откроют в связи с ремонтом КПП „Ивангород“, - говорится в заголовке новости от 31 января.
„Эстонский департамент погранохраны не считает нужным открывать второй погранпункт на границе с Россией. Все для людей“, - начинается текст. Последняя саркастичная фраза не дает читателю никакой новой информации, но определяет позицию автора по отношению к решению властей.
Стоит отметить при этом, что есть российские издания, которые подали информацию нейтрально. Например, „Говорит Москва“, „Росбалт“, „Аргументы и факты“, „Фонтанка“.
При этом украинское издание „Коротко ПРО“ в заголовке тоже указало, что границу закрыла именно эстонская сторона. „Эстония закрыла для авто из РФ пограничный переход Нарва-Ивангород“, - озаглавила новость редактор. Что интересно, ссылаются они на новость RusPostimees от 1 февраля, в которой прямым текстом говорится „Эстония закрыла погранпереход для транспортных средств из-за решения России начать работы по реконструкции Ивангородского погранперехода“.
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