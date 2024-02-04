ОБЗОР | Что российские СМИ пишут о закрытии погранпункта в Нарве?

1 февраля официально был закрыт проезд через погран-пункт „Нарва-Ивангород“. Решение об этом приняла Россия. Однако некоторые издания восточного соседа в своих публикациях сместили акценты таким образом, чтобы у читателя создалось впечатление, что переход для транспорта был закрыт по инициативе Эстонии.



„Эстония запретила россиянам въезд через погранпереход в Нарве“, - пишет, например, в заголовке новости издание „Бизнес Online“.



Далее в статье все же прописана причина закрытия погранперехода: „Эстония закрыла погранпереход из-за решения России начать реконструкцию международного автомобильного пункта пропуска „Ивангород““.



В конце новости однако авторы добавляют слова главы эстонского МИДа Маргуса Цахкна, который говорил, что Эстония готова закрыть границу с Россией в случае наплыва мигрантов, как это было на российско-финской границе.



В результате подобной манипуляции у читателя, не погруженного в ситуацию, может сформироваться впечатление, что граница закрыта исключительно по инициативе Эстонского государства и решение связано в первую очередь с „наплывом“ мигрантов.

Напоминаем, что на пресс-конференции 4 января 2024 года Маргус Цакхна объявил, что „Россия отправила, наконец, официальную ноту о закрытии с февраля в связи с ремонтом пограничного пункта Ивангород-Нарва для движения транспорта“.



25 января Департамент полиции и погранохраны (PPA) сообщил, что Россия уведомила о планах начать на пограничном переходе „Ивангород“ работы по реконструкции, в связи с чем с февраля погранпункт Нарва-Ивангород будет закрыт для всех транспортных средств в обоих направлениях. Для пешеходов граница остается открытой.



Предположительно, ремонт продлится до конца 2025 года.



Агентство „Интерфакс“, на которое ссылается „Бизнес Online", в заголовке новости 1 февраля так же пишет о том, что границу закрыла Эстония. В тексте статьи однако отмечено, что причиной тому является решение России начать работы по реконструкции.